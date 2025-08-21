¿Cómo jugar Call of Duty: Black Ops 7 antes de su estreno?

Tras meses de especulación y rumores, Activision finalmente ha confirmado el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7, la nueva entrega de la aclamada saga de shooters en primera persona llegará el 14 de noviembre de 2025.

El anuncio oficial ha generado una gran expectativa, no solo por la promesa de un modo campaña cooperativo y un multijugador renovado, sino también por el regreso de la popular experiencia de zombis.

Como es tradición en la serie, los jugadores tendrán la oportunidad de probar el juego antes de su lanzamiento global a través de una beta, esta prueba no solo permite a los desarrolladores recopilar comentarios valiosos, sino que también ofrece a los fans una primera mirada al nuevo contenido, los mapas y las mecánicas de juego.

¿Cuándo será la Beta de Call of Duty: Black Ops 7?

La beta de Call of Duty: Black Ops 7 se dividirá en varias fases para asegurar que la experiencia sea fluida y que los servidores puedan manejar la afluencia de jugadores.

La primera fase, conocida como el “Acceso Anticipado”, está programada para iniciar el 2 de octubre a las 11 AM, hora de la Ciudad de México, esta fase estará disponible exclusivamente para aquellos que hayan pre ordenado el juego en cualquiera de sus versiones.

El 5 de octubre, a la misma hora, comenzará la “Beta Abierta”, que permitirá a todos los jugadores, independientemente de si compraron el juego, descargar y probar una parte del nuevo contenido sin costo alguno.

Anota muy bien las fechas y ten en cuenta que cada periodo de prueba durará 72 horas .

¿Cómo participar en la prueba del shooter de Activision?

La primera fase de la prueba está dirigida a quienes hicieron la reserva de Call of Duty: Black Ops 7 en consolas y PC.

Asimismo, algunos suscriptores de Xbox Game Pass y PC Game Pass podrán participar, no hay más detalles sobre este último punto, pero está claro que no todos los usuarios de los servicios podrán acceder a la prueba.

Por otro lado, en la Beta abierta podrán participar todos los jugadores de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC sin restricciones, por ahora, Activision no ha revelado sus planes para llevar a cabo otra Beta de su esperado shooter.

Para acceder a la Beta abierta simplemente tienes que solicitar el acceso en la tienda digital, ya sea en Xbox, PlayStation o Steam.