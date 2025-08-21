Virales Influencers VIRALES Viral

Videojuegos

¿Cómo jugar Call of Duty: Black Ops 7 antes de su estreno?

Asegura tu acceso anticipado a la beta y sé de los primeros en probar la nueva entrega

¿Cómo jugar Call of Duty: Black Ops 7 antes de su estreno?

¿Cómo jugar Call of Duty: Black Ops 7 antes de su estreno?

BETO GOITIA

Tras meses de especulación y rumores, Activision finalmente ha confirmado el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7, la nueva entrega de la aclamada saga de shooters en primera persona llegará el 14 de noviembre de 2025

El anuncio oficial ha generado una gran expectativa, no solo por la promesa de un modo campaña cooperativo y un multijugador renovado, sino también por el regreso de la popular experiencia de zombis

Profeco exige cambiar los precios de PlayStation en México

VER MÁS Profeco exige cambiar los precios de PlayStation en México

Debido a denuncia ciudadana PlayStation tendrá que realizar cambios en su tienda

Como es tradición en la serie, los jugadores tendrán la oportunidad de probar el juego antes de su lanzamiento global a través de una beta, esta prueba no solo permite a los desarrolladores recopilar comentarios valiosos, sino que también ofrece a los fans una primera mirada al nuevo contenido, los mapas y las mecánicas de juego.

¿Cuándo será la Beta de Call of Duty: Black Ops 7?


La beta de Call of Duty: Black Ops 7 se dividirá en varias fases para asegurar que la experiencia sea fluida y que los servidores puedan manejar la afluencia de jugadores. 


La primera fase, conocida como el “Acceso Anticipado”, está programada para iniciar el 2 de octubre a las 11 AM, hora de la Ciudad de México, esta fase estará disponible exclusivamente para aquellos que hayan pre ordenado el juego en cualquiera de sus versiones. 


Mafia: The Old Country ¿Debería comprar el nuevo juego de Hangar 13?
VER MÁS Mafia: The Old Country ¿Debería comprar el nuevo juego de Hangar 13?
Todo lo que debes saber del regreso de una saga de videojuegos legendaria

El 5 de octubre, a la misma hora, comenzará la “Beta Abierta”, que permitirá a todos los jugadores, independientemente de si compraron el juego, descargar y probar una parte del nuevo contenido sin costo alguno.


Anota muy bien las fechas y ten en cuenta que cada periodo de prueba durará 72 horas.


¿Cómo participar en la prueba del shooter de Activision?


La primera fase de la prueba está dirigida a quienes hicieron la reserva de Call of Duty: Black Ops 7 en consolas y PC. 


Asimismo, algunos suscriptores de Xbox Game Pass y PC Game Pass podrán participar, no hay más detalles sobre este último punto, pero está claro que no todos los usuarios de los servicios podrán acceder a la prueba.

Hollow Knight: Silksong confirma un anuncio especial
VER MÁS Hollow Knight: Silksong confirma un anuncio especial
La espera por uno de los juegos más esperados está a punto de llegar a su fin

Por otro lado, en la Beta abierta podrán participar todos los jugadores de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC sin restricciones, por ahora, Activision no ha revelado sus planes para llevar a cabo otra Beta de su esperado shooter.


Para acceder a la Beta abierta simplemente tienes que solicitar el acceso en la tienda digital, ya sea en Xbox, PlayStation o Steam.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Xbox Videojuegos Playstation PC Microsoft Game Pass Call of Duty: Black Ops 7 Beta

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Cómo jugar Call of Duty: Black Ops 7 antes de su estreno?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408229

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx