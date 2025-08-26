Nacional Gerardo Fernández Noroña Seguridad Salud Reforma Electoral Gerardo Noroña

Fernández Noroña se lanza contra la oposición por ocultar sus bienes

Señala a Alejandro Moreno, Jorge Romero, Ricardo Anaya, Marko Cortés y Manuel Añorve, quienes declararon no poseer ningún inmueble ni vehículo

EL UNIVERSAL

Molesto porque no se investigan las declaraciones patrimoniales de sus opositores, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, descalificó a los medios de comunicación y los acusó de jugar el papel de opositores por exhibir que tiene una casa en Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos.

El legislador de Morena convocó a rueda de prensa para mostrar la declaración patrimonial de personajes de la oposición como los presidentes del PRI, Alejandro Moreno; y del PAN, Jorge Romero, así como de los senadores Ricardo Anaya, Marko Cortés y Manuel Añorve, quienes declararon no poseer ningún inmueble ni vehículo.

Fernández Noroña abrió un espacio para preguntas, pero lo cuestionaron sobre su propiedad en Tepoztlán, lo que le provocó molestia, por lo que arremetió contra los reporteros y medios de comunicación.

"La prensa ha determinado jugar un papel de oposición, igual que la oposición mentirosa, intrigante, con denuesto, con tergiversación, lamentable papel, triste papel".


Manifestó que la casa la compró a crédito

Los periodistas le solicitaron información sobre la ubicación exacta del inmueble y detalles del crédito hipotecario que adquirió, pero el morenista se negó al argumentar que "mientras más información les doy, más golpeteo, más descalificación, más intriga, más maledicencia".




"Me llama la atención que no investiguen a sus compañeros y compañeras de la oposición, pero bueno, esta es la situación que tenemos en el país. La próxima mejor lo digo en mi video charla, porque de todos modos da lo mismo", señaló.




Fernández Noroña insistió en que hay un sesgo de los medios de comunicación en su contra.




"Yo hice, como cualquier persona que está en el servicio público, en este caso como representante popular, mi declaración patrimonial en mayo (…) y como yo lo preveía, presentan como la gran investigación el que yo pongo que compré a crédito una casa en Tepoztlán, que además es una casa que yo he hecho videos de ella, que es conocida, que ahí hago muchas de mis vídeo charlas", señaló.



El presidente del Senado aseguró que se confunde la política de austeridad republicana, con la austeridad personal, "a la que no estoy obligado".


Dijo que la austeridad debe medirse en función de los ingresos de cada quien y si son congruentes con las propiedades personales no tiene por qué haber crítica alguna.


Explicó que llevaba cuatro años rentando en Tepoztlán, pero con los ingresos que tiene del Senado y de YouTube logró adquirir un crédito hipotecario que está pagando desde noviembre del año pasado.




"¿Qué tiene de incorrecto, ilegítimo, injusto, deshonesto?, ¿dónde está el problema?, ¿alguien me puede demostrar que yo tengo ingresos inferiores y que no puedo pagar esa casa?", concluyó su conferencia de prensa.




               
               


               

               
               

               
               
               
