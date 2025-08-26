Fernández Noroña responde sobre su propiedad millonaria en Tepoztlán | Video

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña respondió sobre la propiedad de 12 millones de pesos en Tepoztlán (Morelos) que adquirió en noviembre de 2024.

Fernández Noroña fue cuestionado por los medios al salir de su reunión con el embajador no residente de la República de Singapur en México, Gerald Balendran Singham.

El morenista respondió a los señalamientos sobre presunto enriquecimiento ilícito y retó a los opositores a demostrar que recibe dinero del crimen organizado o de alguna fuente ilegal de financiamiento.

Manifestó que la casa la compró a crédito y es con sus ingresos como legislador y de su canal de YouTube como la está pagando.

“Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube yo estoy pagando a crédito, es una casa que compré a crédito, llevo ahí viviendo ya es el quinto año, he rentado cuatro; en octubre cumplo el primer año de estarla pagando y yo pienso terminar mis días ahí”.

Agregó que la montaña de Tepoztlán “se ha convertido en un lugar muy querido”.