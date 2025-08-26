Nacional Ismael 'El Mayo' Zambada Claudia Sheinbaum Extorsiones Julio César Chávez Jr.

Fernández Noroña confirma adquirir propiedad de 12 millones de pesos en noviembre pasado

Aparte del crédito por la vivienda, en febrero de 2022 declaró un crédito automotriz por un millón de pesos

Esta mañana, el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, confirmó la información de su declaración patrimonial, donde declaró haber adquirido una vivienda de 12 millones de pesos en noviembre pasado.

 Fernández Noroña, que durante años fue una de las voces más críticas de los excesos en el gobierno y de los lujos de los políticos ahora en la oposición, presentó en su declaración patrimonial haber adquirido una vivienda con un valor de 12 millones de pesos a crédito.

El crédito por 12 millones de pesos en su declaración patrimonial no muestra quién fue el otorgante del crédito y de la propiedad tampoco su ubicación, aunque el morenista declaró en redes sociales que se trata de la casa que rentaba en Tepoztlán. 

Fue el periodista Jorge García Orozco del medio Emeequis el primero en publicar la información contenida en el documento público, donde se indica que la propiedad tiene una superficie de terreno de mil 200 metros cuadrados, de los cuales 259.93 están en construcción. 

Aparte del crédito por la vivienda, en febrero de 2022 declaró un crédito automotriz por un millón de pesos. 


García Orozco incluyó información de la declaración de 2023, donde se indica que el senador adquirió un automóvil Volvo. 


Si bien en la declaración de 2024 solo incluyó su remuneración por un cargo público, en 2023 incluyó ingresos adicionales por sus colaboraciones en medios y en su canal de Youtube, el primero por 72 mil 500 pesos mensuales y el segundo por 188 mil pesos mensuales.


Como se ha reportado, un senador federal recibe una prima mensual de más de 131 mil pesos. 



               
               


               

               
               

               
               
               
