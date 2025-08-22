Finanzas Canacintra Inflación FINANZAS PERSONALES Regreso a Clases LAVADO DE DINERO

Inflación

Estos son los alimentos que han subido y bajado de precio en México en agosto 2025

Estos son los alimentos que más subieron y bajaron de precio en México durante agosto 2025, según reporte de INEGI.

Estos son los alimentos que sufrieron una alza y baja durante agosto, según INEGI. [Pexels]

Estos son los alimentos que sufrieron una alza y baja durante agosto, según INEGI. [Pexels]

EL SIGLO DE TORREÓN

¿Has sentido que el dinero cada vez te rinde menos al hacer la despensa? No eres tú ni los tenderos, es la inflación. Y es que de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación anual se ubicó en un 3.49% durante la primera mitad de agosto.

Esto significa que, en promedio, los precios de los productos y servicios que usamos a diario son un 3.49% más caros que hace un año.

INEGI también reporta que en la última quincena, los precios se elevaron un 0.20% en general, lo que llevo a que alimentos como la carne de res, el limón y tomate subieran de precio; pero alimentos como el pollo y el huevo, han bajado su costo. 

Estos son los alimentos que más han subido de precio, según en agosto de 2025

La carne de res, el limón y el tomate verde son 3 de los principales alimentos que han subido de precio, pero ninguno se acerca al chile serrano, que tuvo una alza del 12.87%. 


El chile serrano fue el alimento que subió más de precio en las primeras semanas de agosto. [Pexels]
El chile serrano fue el alimento que subió más de precio en las primeras semanas de agosto. [Pexels]


¿Cuánto subió el costo de estos alimentos?


    

  • El limón: aumentó un 5.93%.
    • 

  • El tomate verde: subió 3.98%.
    • 

  • La carne de res: se incrementó un 0.50%.
    • 

  • El chile serrano: elevó su costo en un 12.87%
    • 


Profeco: ¿Qué compone la canasta básica y a qué precio debo adquirirla?
VER TAMBIÉN Profeco: ¿Qué compone la canasta básica y a qué precio debo adquirirla?
La Profeco recordó que Sheinbaum firmó con diversos empresarios un Paquete contra la inflación

Estos son los alimentos que bajaron de precio en la primera quincena de agosto


Entre los alimentos que bajaron de precio durante los primeros 15 días de agosto se encuentran el pollo y el huevo, pero el alimento que más bajo de precio fue el chayote, con una reducción del 13.10%. 


El chayote fue el alimento que bajo más de precio durante primer quincena de agosto. [Pexels]
El chayote fue el alimento que bajo más de precio durante primer quincena de agosto. [Pexels]


Alimentos que bajaron de precio


    

  • El jitomate: bajó un 8.78%.
    • 

  • El pollo: su precio se redujo en un 2.47%.
    • 

  • El huevo: disminuyó un 1.30%.
    • 

  • Los plátanos: bajaron 4.15%.
    • 



Los costos no son los mismos en todo el país y  según el reporte de INEGI, los estados en que los precios aumentaron más de la media nacional fueron:  Sinaloa (+0.25%), Tamaulipas (+0.21%), Quintana Roo (+0.21%), Durango (+0.20%) y San Luis Potosí (+0.19%).

Torreón entre las ciudades con mayor alza en precios durante la primera quincena de agosto de 2025
VER TAMBIÉN Torreón entre las ciudades con mayor alza en precios durante la primera quincena de agosto de 2025
Inflación en la primera quincena de agosto 2025: alimentos y servicios impulsan el incremento en la región lagunera

En contraste, los estados donde los precios bajaron  significativamente fueron Tabasco (-0.55%), Hidalgo (-0.27%), Oaxaca (-0.25%), Aguascalientes (-0.17%) y Sonora (-0.16%).


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: México Inflación Alimentos Economía

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Estos son los alimentos que sufrieron una alza y baja durante agosto, según INEGI. [Pexels]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408470

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx