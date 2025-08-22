Estos son los alimentos que han subido y bajado de precio en México en agosto 2025

¿Has sentido que el dinero cada vez te rinde menos al hacer la despensa? No eres tú ni los tenderos, es la inflación. Y es que de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación anual se ubicó en un 3.49% durante la primera mitad de agosto.

Esto significa que, en promedio, los precios de los productos y servicios que usamos a diario son un 3.49% más caros que hace un año.

INEGI también reporta que en la última quincena, los precios se elevaron un 0.20% en general, lo que llevo a que alimentos como la carne de res, el limón y tomate subieran de precio; pero alimentos como el pollo y el huevo, han bajado su costo.

Estos son los alimentos que más han subido de precio, según en agosto de 2025

La carne de res, el limón y el tomate verde son 3 de los principales alimentos que han subido de precio, pero ninguno se acerca al chile serrano, que tuvo una alza del 12.87%.

El chile serrano fue el alimento que subió más de precio en las primeras semanas de agosto. [Pexels]

¿Cuánto subió el costo de estos alimentos?

El limón: aumentó un 5.93%.

El tomate verde: subió 3.98%.

La carne de res: se incrementó un 0.50%.

El chile serrano: elevó su costo en un 12.87%

La Profeco recordó que Sheinbaum firmó con diversos empresarios un Paquete contra la inflación

Estos son los alimentos que bajaron de precio en la primera quincena de agosto

Entre los alimentos que bajaron de precio durante los primeros 15 días de agosto se encuentran el pollo y el huevo, pero el alimento que más bajo de precio fue el chayote, con una reducción del 13.10%.

El chayote fue el alimento que bajo más de precio durante primer quincena de agosto. [Pexels]

Alimentos que bajaron de precio

El jitomate: bajó un 8.78%.

El pollo: su precio se redujo en un 2.47%.

El huevo: disminuyó un 1.30%.

Los plátanos: bajaron 4.15%.

Los costos no son los mismos en todo el país y según el reporte de INEGI, los estados en que los precios aumentaron más de la media nacional fueron: Sinaloa (+0.25%), Tamaulipas (+0.21%), Quintana Roo (+0.21%), Durango (+0.20%) y San Luis Potosí (+0.19%).

En contraste, los estados donde los precios bajaron significativamente fueron Tabasco (-0.55%), Hidalgo (-0.27%), Oaxaca (-0.25%), Aguascalientes (-0.17%) y Sonora (-0.16%).