Torreón entre las ciudades con mayor alza en precios durante la primera quincena de agosto de 2025

FABIOLA P. CANEDO

En medio de una ligera aceleración de la inflación a nivel nacional, Torreón se ubicó como una de las ciudades con mayor variación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) durante la primera quincena de agosto de 2025, con un incremento de 0.26 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este comportamiento coloca a Torreón por encima de otras ciudades del país, como Durango (0.20%) y San Luis Potosí (0.19%), y contrasta con localidades como Monclova, que registró una disminución de -0.33 por ciento en el mismo periodo.

El aumento en los precios en la región lagunera se vio impulsado principalmente por el alza en servicios de alimentos preparados, como loncherías, fondas, torterías y taquerías, que forman parte esencial del consumo cotidiano de las familias. También se reportaron incrementos en productos agrícolas como el chile serrano y el limón, así como en servicios como vivienda propia y universidades.

Por otro lado, algunos productos mostraron una baja en sus precios, como el jitomate, el pollo y el transporte aéreo, lo que ayudó a amortiguar parcialmente el impacto inflacionario.

A nivel nacional, la inflación anual se ubicó en 3.49 por ciento, apenas por encima del 3.48 por ciento registrado en la quincena anterior. El INPC alcanzó un nivel de 140.800 puntos, con una variación quincenal de -0.02 por ciento. En comparación, durante el mismo periodo de 2024, la inflación anual fue de 5.16 por ciento.


En las entidades, Sinaloa presentó una variación positiva de 0.25 por ciento, seguida por Tamaulipas y Quintana Roo, ambas con 0.21 por ciento. Por otro lado, Tabasco mostró una caída de -0.55 por ciento, Hidalgo de -0.27 por ciento y Oaxaca de -0.25 por ciento.


El índice subyacente, que excluye productos con alta volatilidad, aumentó 0.09 por ciento quincenal, mientras que el índice no subyacente descendió 0.41 por ciento, debido principalmente a la caída en los precios de frutas y verduras.


El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), que refleja el comportamiento de los productos esenciales para los hogares, presentó una caída quincenal de 0.04 por ciento, aunque a tasa anual mostró un incremento de 3.34 por ciento.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Inflación precios canasta básica

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
