Finanzas Wall Street Precio del dólar hoy Dólar Tipo de cambio Pemex

Tomate

México en acuerdo con productores fija precios mínimos de exportación para el tomate

El acuerdo indica que aplica únicamente a exportaciones definitivas, no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos

México en acuerdo con productores fija precios mínimos de exportación para el tomate

México en acuerdo con productores fija precios mínimos de exportación para el tomate

EL SIGLO

Este domingo, el gobierno de México fijó precios mínimos de exportación para el tomate fresco tras el fin del acuerdo con Estados Unidos por señalamientos de dumping. 

Con la fijación de precios, se busca proteger a los productores, evitar distorsiones de mercado y asegurar el abasto nacional. 

En el comunicado conjunto de la Secretaría de Economía y la de Agricultura se establece que los precios se revisarán cada año o antes, según las condiciones del mercado.

El acuerdo sobre el tomate concluyó en julio pasado de este 2025. 

Ahora, el precio mínimo (en dólares por kilo) será:


- Tomate Cherry: $1.70


- Tomate bola: $0.95 | Con tallo: $1.65 | En racimo: $1.70


- Tomate Roma (saladette): $0.88


- Tomate grape (uva): $1.70


- Otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros): $1.70


A su vez, el acuerdo indica que aplica únicamente a exportaciones definitivas, no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos, sino mantener el orden en el comercio exterior. El acuerdo anunciado hoy entró en vigor desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación desde el viernes 8 de agosto. 


En el comunicado se destaca que el acuerdo cuenta con el respaldo de todas las asociaciones de productores de tomate que participan en el mercado de exportación hacia Estados Unidos. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Tomate Dumping

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
México en acuerdo con productores fija precios mínimos de exportación para el tomate


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405397

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx