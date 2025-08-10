México en acuerdo con productores fija precios mínimos de exportación para el tomate

Este domingo, el gobierno de México fijó precios mínimos de exportación para el tomate fresco tras el fin del acuerdo con Estados Unidos por señalamientos de dumping.

Con la fijación de precios, se busca proteger a los productores, evitar distorsiones de mercado y asegurar el abasto nacional.

En el comunicado conjunto de la Secretaría de Economía y la de Agricultura se establece que los precios se revisarán cada año o antes, según las condiciones del mercado.

El acuerdo sobre el tomate concluyó en julio pasado de este 2025.

Ahora, el precio mínimo (en dólares por kilo) será:

- Tomate Cherry: $1.70

- Tomate bola: $0.95 | Con tallo: $1.65 | En racimo: $1.70

- Tomate Roma (saladette): $0.88

- Tomate grape (uva): $1.70

- Otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, otros): $1.70

A su vez, el acuerdo indica que aplica únicamente a exportaciones definitivas, no busca restringir volúmenes ni fijar precios máximos , sino mantener el orden en el comercio exterior. El acuerdo anunciado hoy entró en vigor desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación desde el viernes 8 de agosto.

En el comunicado se destaca que el acuerdo cuenta con el respaldo de todas las asociaciones de productores de tomate que participan en el mercado de exportación hacia Estados Unidos.