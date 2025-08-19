¿Es bueno escuchar música mientras haces ejercicio?

La también llamada 'lenguaje universal', es la fiel compañera de la mayoría de las personas mientras realiza actividades cotidianas como trabajar, trasladarse de un lugar a otro, dormir y hasta entrenar.

En éste último, la música brinda una serie de ventajas imperdibles que muchos han aprovechado, ya sea como un impulso de motivación o por el mero disfrute.

Sin embargo, también aparece una serie de consideraciones que debes conocer si te gusta escucharla durante tu entrenamiento.

Beneficios de escuchar música durante el entrenamiento

Ciertos estudios mencionados en el sitio Exercise Physiology Training han demostrado que escuchar música mientras se realiza ejercicio puede modificar las respuestas fisiológicas a éste, sobre todo las subjetivas ligadas al esfuerzo.

Bajo esa misma línea, un artículo del National Institute for Fitness and Sport (NIFS) señala que, con la intensidad adecuada, la música puede reducir la percepción del esfuerzo gracias a que mejora la resistencia física y mental. Además, los beneficios se potencian si optas por tu playlist favorita, ya que aumenta tu motivación y confianza, esto, a su vez, mejora el estado de ánimo.

Sin embargo, la elección de la música debe ir más allá de las canciones que te mueven, puesto que podrían lograr el efecto contrario. Por ejemplo, en el caso de aquellas personas que practican deportes en los que se requieren coordinación, estabilidad, equilibrio y concentración, no se aconseja reproducir música animada y con ritmos rápidos, esto para evitar distracciones.

La inmersión total en la música puede distraerte o evitar que emplees la técnica correcta de ejecución del ejercicio, en especial aquellos que requieren patrones de movimiento precisos.

Entonces, ¿escuchar música es bueno durante el ejercicio?

Definitivamente lo es, sin embargo, de acuerdo con el artículo, debe tomarse en cuenta el contexto del entrenamiento, los objetivos de ejercicio, los posibles riesgos de seguridad y que, además, se adapte a tus gustos.

