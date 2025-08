Duelo desautorizado, cuando la vergüenza y la culpa acompañan la pérdida de un ser querido

“Hay gente que, en su pena, se construye una especie de nido en el duelo y se queda a vivir ahí dentro para siempre. Permanecen en el hogar común, repiten el destino de vacaciones, visitan ritualmente los antiguos lugares compartidos, mantienen las mismas costumbres en memoria del muerto”, escribe Rosa Montero sobre la experiencia del duelo en La ridícula idea de no volver a verte.

La pérdida, si bien es dolorosa, implica un proceso que lleva a la aceptación, pero ¿qué pasa cuando la persona que sufre el duelo no puede hacerlo abiertamente?, ¿cuando hay un dolor que no es aceptado ni validado socialmente? A este duelo se le llama desautorizado o no reconocido.

“Se trata de la pérdida de una persona con quien se tenía una relación afectiva desautorizada, pero no efímera, alguien con quien se tenía un compromiso real. Por ejemplo, puede ser una mujer o un hombre que tiene una relación de años con una persona casada y esta persona muere. Entonces, la persona que queda no tiene el derecho social, ni la validación moral de expresar el dolor de la pérdida, y la persona tiene que vivir el duelo desde el silencio. Y muchas veces el duelo se complejiza por la vergüenza y la culpa que también hay”, explica Fernando Canive Máynez, psicoterapeuta humanista y tanatólogo.

Otro ejemplo de este tipo de duelo ocurre en algunas parejas del mismo sexo, cuya orientación sexual permanece en secreto por las expectativas o desaprobaciones del entorno familiar y social.

“Es muy común que pasen estos duelos las personas del mismo sexo, sobre todo cuando son personas que ‘no han salido del clóset’ o que mantuvieron su relación como un secreto ante sus familias. Sucede que cuando la pareja muere, la persona se queda sin derechos de tipo social o legal, porque ese vínculo nunca se legalizó, ni se hizo pública esa relación. Entonces la familia en cuestión se encarga de la herencia económica, moral y afectiva de esa persona, desconociendo y tal vez desaprobando la importancia que la persona que queda viva tenía en la vida del difunto”, explica el tanatólogo.

No minimizar la pérdida

El dolor por una pérdida también se puede sentir en las rupturas amorosas de poca duración, o en el fallecimiento de seres queridos como lo llegan a ser las mascotas.

“Socialmente hay una crítica rápida y expedita de decir que esa persona que sufre, está exagerando, ‘es una ridícula’, pero sabemos que hay personas que sus mascotas son su familia. Entonces, comúnmente se tiende a desautorizar, devaluar o desacreditar el hecho de que esa persona está verdaderamente viviendo un duelo grande y grave como el de otra persona con algún familiar o una pareja.

“Eso lo vemos cuando las personas cercanas a quien pasa por el duelo dicen cosas como ‘qué exagerado eres, no es tan importante’, o ‘ay, mija, por favor, es que es la primera vez que te enamoras’, o ‘hay muchos hombres, hay muchas mujeres, no le llores’. Y eso es desacreditar y minimizar un dolor genuino que la persona está sintiendo”, ahonda Canive.

Acompañar sin juicios

Un paso importante para la persona que pasa por un duelo desautorizado es hablar de lo que está viviendo. Ser acompañado por un tanatólogo es lo ideal, pero además de eso, hablar con las personas importantes o más cercanas sobre el dolor que se está sintiendo resulta liberador para el proceso.

“Hablarlo no para revelar tus secretos, sino para hablar del dolor que te está generando vivir eso. Porque en el duelo desautorizado es un dolor dual: el dolor de la pérdida y el dolor del silencio”, explica el psicoterapeuta.

Por otra parte, quien acompaña a una persona que pasa por un duelo desautorizado, es crucial que no juzgue y acompañe desde la empatía.

“El ingrediente principal de un acompañamiento tanatológico es la empatía, la compasión. El duelo desautorizado está a merced de juicios sociales morales, y una persona que acompaña la pérdida tiene que despojarse de sus propios juicios”, concluye Canive Máynez.