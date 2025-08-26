¿Dónde conseguir la nueva moneda de 10 pesos y billetes por el Centenario de Banxico?

El Banco de México (Banxico) conmemora este 2025 el centenario de su fundación y, para celebrar este hito, ha puesto en circulación una moneda de plata conmemorativa y una serie de billetes que rinden homenaje a sus 100 años de historia.

¿Cómo es la nueva moneda de plata de 10 pesos?

La nueva moneda es una pieza de colección de edición limitada por el Centenario de Banxico.

Acuñada por la Casa de Moneda de México, esta pieza tiene un valor facial de $10.00 pesos, pero está hecha de 2 onzas de plata de ley 0.999, y mide 48 mm de diámetro.

En el anverso presenta, al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, rodeado por los diversos escudos históricos de México, así como el águila del Códice Mendocino.

Mientras que el reverso muestra el edificio principal del Banco de México con el logotipo conmemorativo “100. 1925-2025. BANCO DE MÉXICO”, además de la denominación “$10” y la marca de la Casa de Moneda (“M°”).

¿Cuáles son los billetes conmemorativos por el Centenario de Banxico?

A diferencia de la moneda de 10 pesos, los billetes conmemorativos serán de curso legal, lo que significa que mantienen su valor monetario y pueden ser utilizados para cualquier tipo de pago cotidiano.

La única diferencia con los billetes actuales es que, en el anverso, justo debajo del monograma y el texto "Banco de México", llevan la leyenda "100 Aniversario 1925-2025". Estos billetes coexistirán con los ya existentes y se emitirán por un periodo transitorio.

¿Cómo obtener la nueva moneda y los billetes?

Para adquirir la moneda de plata conmemorativa, los interesados deberán dirigirse a los distribuidores autorizados, como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía (MIDE), donde se pondrá a la venta al público.

En cuanto a los billetes conmemorativos, podrán ser obtenidos por su valor nominal en las instituciones bancarias que ofrezcan este servicio.

Para saber dónde se encuentran los centros de canje más cercanos, puedes usar la función UbiCanjeMX disponible en la página oficial del Banco de México, o bien, a través de su app para móvil oficial.

