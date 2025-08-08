Finanzas Wall Street Precio del dólar hoy Dólar Tipo de cambio Pemex

¿En qué casos un billete maltratado pierde su valor? Esto explica Banxico

A todos nos ha pasado que llega hasta nuestras manos un billete roto o con uno que otro rayón, y aunque en la mayoría de los casos, los billetes conservan su valor, existen casos excepcionales en los que el dinero ya no es válido, aquí te explicamos en cuáles según Banxico.

¿Los billetes maltratados si valen?

La mayoría de los billetes que presentan algún tipo de deterioro siguen siendo válidos.Banxico clasifica estos billetes como "deteriorados" y mantienen su valor en estos casos:

  • Si están desgastados, despintados o decolorados.
  • Si tienen anotaciones o sellos como bigotes dibujados, nombres, números o símbolos.
  • Si están manchados con grasa, aceite, pintura, tinta, sangre o cualquier otra sustancia, a menos que la mancha fuera hecha con la intención de ocultar un mensaje de carácter religioso, político o comercial.
  • Si están rotos, incompletos o mutilados siempre que la porción faltante sea aproximadamente del tamaño de una moneda de 10 pesos. 
Casos en los que un billete pierde su valor


Un billete solo pierde su valor en casos muy específicos, generalmente cuando se presume una intención de alteración o de divulgación de mensajes, por ejemplo:


    

  • Si una pieza está conformada por dos o más fracciones de billetes diferentes.
  • Si contienen palabras, frases o dibujos en forma manuscrita, impresa o cualquier otro medio indeleble, que tengan como finalidad divulgar mensajes dirigidos al público, de carácter político, religioso o comercial.
  • Si están reparados de forma inadecuada, es decir, si un billete roto fue pegado con una cinta canela, de aislar o de papel, se sospecha que la intención era ocultar alguna alteración o característica que no se pudo imitar en un billete presuntamente falso.
¿Dónde puedo cambiar un billete dañado?


Si tienes un billete en malas condiciones, lo ideal es canjearlo por uno en buen estado en una sucursal bancaria. Este servicio es gratuito y no necesitas ser cuentahabiente del banco, pues la mayoría de las sucursales bancarias están obligadas a ofrecer este servicio.


Sin embargo, el límite de canje para personas que no son clientes del banco es de 3,000 pesos o un máximo de 500 piezas de cada denominación. Para los clientes, no hay límites de importe ni de piezas.


En el caso de las piezas presuntamente falsas, estas se envían al Banco de México para su análisis, también de forma gratuita. La sucursal te debe entregar un recibo con los datos del billete y un número de folio para que puedas dar seguimiento a la revisión de Banxico, que tiene un plazo de 20 días hábiles para emitir un resultado. Si el billete es falso, no habrá reembolso.

Escrito en: billetes maltratados Banxico

               


¿En qué casos un billete maltratado pierde su valor? Esto explica Banxico


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
