¿Qué tan seguro es AttaPoll? La app viral para obtener dinero por contestar encuestas

Ganar dinero extra utilizando sólo tu celular pudiera parecer un sueño, pero, en la era digital, las aplicaciones de encuestas pagadas han ganado popularidad como una forma de generar ingresos adicionales, ¿ya habías escuchado hablar sobre AttaPoll?

¿Qué tan seguro es hacer encuestas en AttaPoll?

Una de las plataformas más conocidas que pagan a sus usuarios por contestar encuestas es AttaPoll.

AttaPoll es una aplicación de encuestas legítima que permite a los usuarios ganar dinero en su tiempo libre. La aplicación trabaja con empresas de investigación de mercado que buscan opiniones de consumidores.

La seguridad y privacidad de los datos es un tema central en AttaPoll, por lo que la empresa asegura a los usuarios y a sus socios que la información personal no será utilizada para spam.

Y aunque es una forma muy sencilla de obtener dinero, como con cualquier aplicación de este tipo, es importante tener expectativas realistas.

Los ingresos generados a través de AttaPoll no suelen ser suficientes para reemplazar un empleo a tiempo completo, y la cantidad de encuestas disponibles puede variar, al igual que la frecuencia con la que un usuario califica para ellas.

¿Cómo funciona Attapoll en México?

AttaPoll está disponible en México y en varios países de América Latina. Debido a que es una plataforma muy sencilla de utilizar, solo deberás seguir tres pasos para comenzar a ganar dinero extra.

Descarga la aplicación (disponible en iOS y Android) y crea un perfil. Es importante completar el perfil de manera precisa, ya que esto ayudará a la aplicación a emparejar al usuario con las encuestas adecuadas. La aplicación te notificará cuando haya encuestas disponibles. Estas encuestas pueden variar en duración y compensación, y la aplicación a menudo utiliza un sistema de calificación por estrellas para indicar la calidad o la probabilidad de éxito. Por cada encuesta completada exitosamente, ganarás una cantidad de dinero que se acumula en tu saldo, ya sea en moneda local o en su equivalente.

Uno de los puntos a favor de AttaPoll es que tiene un umbral de pago mínimo relativamente bajo. L os usuarios pueden retirar sus ganancias a través de opciones como PayPal, tarjetas de regalo o incluso donaciones a caridad.

Además, AttaPoll también cuenta con un programa de referidos en México. Si como usuario invitas a un amigo a AttaPoll, puedes ganar una comisión de un porcentaje de las ganancias de tu referido de por vida.

Aunque contestando encuestas no te harás millonario, nunca cae mal un dinerito extra, ¿te animarías a utilizar aplicaciones como AttaPoll?

