Banxico: estos billetes serán retirados de circulación en agosto

Banxico: estos billetes serán retirados de circulación, ¿crees que ya no valen? ¡Descubre qué hacer con ellos!

Banco de México (Banxico) confirmó que el proceso de descontinuación en los billetes de 200 y 500 pesos, pertenecientes a la Familia D1 continúa, por lo que si tienes todavía alguno en posesión, aquí te compartimos que es lo que debes hacer de acuerdo con la institución mexicana.

Estos son los billetes serán retirados de circulación, según Banxico

Los billetes de $200 y $500 pesos que serán sacados de circulación tienen en el anverso una efigie de Juana de Asbaje y de Ignacio Zaragoza, respectivamente. Ambos diseños comenzaron a ponerse en circulación en 2002.

El retiro de estos billetes forma parte de la estrategia habitual de Banxico para renovar el efectivo y combatir la falsificación del papel moneda con nuevos diseños y elementos de seguridad.

Billetes de la familia D1 que se encuentran en proceso de retiro


Aunque varios de los billetes de la familia D1 ya no son de circulación y se puede creer que ya no se utilizan, ni tienen valor. Banxico compartió en redes sociales que estos aún conservan su valor.


    

  • 20 pesos: Con la imagen de Benito Juárez.
  • 50 pesos: Con la imagen de José María Morelos y Pavón.
  • 100 pesos: Con la imagen de Nezahualcóyotl.
  • 200 pesos: Con la imagen de Sor Juana Inés de la Cruz.
  • 500 pesos: Con la imagen de Ignacio Zaragoza.
  • 1,000 pesos: Con la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla.
Que hacer si tienes uno de estos billetes que serán sacados de circulación


Si tienes alguno de estos billetes en posesión, aún puedes utilizarlos para comprar o realizar operaciones bancarias.



Banco de México aclara que una vez que lleguen a una sucursal bancaria, ahí deberán ser separados y enviados a sus instalaciones, para que se encarguen de destruirlos. 


En caso de que no quieran recibirte el billete, también puedes solicitar su cambio en una entidad bancaria. 

Toma en cuenta que su valor nominal se mantendrá por tiempo indefinido y que no existe una fecha límite para su uso. Para estar al tanto de cualquier cambio, sigue las redes sociales de Banco de México.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx