Finanzas Wall Street Precio del dólar hoy Dólar Tipo de cambio Pemex

Tasa de interés

Banxico disminuye recorte a 25 puntos base

Nivel de restricción monetaria para contener el alza de precios al consumidor es similar al que se tenía en junio de 2022

Banxico disminuye recorte a 25 puntos base

Banxico disminuye recorte a 25 puntos base

EL UNIVERSAL

Luego de cuatro recortes consecutivos de medio punto, el Banco de México (Banxico) disminuyó el ritmo de ajustes a la baja con 25 puntos base, con lo cual a tasa de interés pasó de 8% a 7.75%.

Dicho nivel de restricción monetaria para contener el alza de precios al consumidor, es similar al que se tenía en junio de 2022 cuando se enfrentaban choques inflacionarios derivados de la pandemia, repuntes de casos de Covid-19 en China y la inflación general en nuestro país estaba en 7.88%.

Así lo dio a conocer el banco central mexicano en el Anuncio de Política Monetaria, luego de la reunión de su Junta de Gobierno este jueves tras el reporte de la inflación de julio que difundió por la mañana el Inegi en el que destaca que se desaceleró de 4.32% a 3.51%, ligando dos meses a la baja.

Con el recorte de este día, suman cinco en lo que va del año, cuatro de 50 puntos y uno de 25 puntos, a la tasa que sirve de referencia para determinar el costo del dinero prestado, aunque de manera acumulada van nueve ocasiones en que Banxico reduce la tasa desde agosto de 2024.

Recortes a tasas de interés serán menores


En esta ocasión, el mercado y la mayoría de analistas ya esperaba que el Instituto Central hiciera una rebaja menor al apretón monetario.


Recientemente la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, dijo a banqueros durante la comida del Comité de Asociados que si bien valorarían recortes adicionales a la tasa de referencia, en su opinión "dichos movimientos serían de menor magnitud a los observados hasta ahora".


Lo anterior en línea con la guía prospectiva que se incluyó en el anuncio de política monetaria del 26 de junio pasado, en el cual se ponderó que hacia delante la Junta de Gobierno valorará recortes adicionales, pero ya no se señaló la consideración de hacer ajustes de magnitud similar a las anteriores, es decir de 50 puntos.


El banco central mexicano ha recortado sus tipos de interés desde hace un año, lo que contrasta con la política de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos que los mantuvo sin cambios por quinta vez consecutiva.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Finanzas

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Tasa de interés Banxico

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Finanzas
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Banxico disminuye recorte a 25 puntos base


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404724

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx