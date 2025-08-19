Cuidado con los dientes

La salud bucodental de los adultos mayores es prioritaria para que puedan continuar con una alimentación tradicional, sin necesidad de renunciar a cierto tipo de ingredientes o consistencias, además de que les ayuda a mantener un autoestima adecuado y ser un indicador de un buen estado salud en general.

Sin embargo, estos son considerados los problemas de salud no transmisibles más comunes, y, en su conjunto llevan a malestares, dolor o incluso a la pérdida de las piezas dentales, ya sean unas cuantas o la dentadura en su totalidad, lo que termina por afectar la calidad de vida.

Caries

Se trata del problema más común. Según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, en México, alrededor del 98 por ciento de los adultos mayores de 60 años las tienen, en alguna medida.

Las caries se producen cuando la placa bacteriana formada en la superficie de los dientes transforma los azúcares en ácidos. Estos, de acuerdo a la misma dependencia, son capaces de disolver con el tiempo el esmalte dental y la dentina. A la larga, provocan la ruptura de las estructuras dentarias, lo que lleva a la formación de caries, y el dolor que las acompaña.

En etapas más severas, lleva a la pérdida de piezas dentales e incluso a infecciones graves.

La boca puede ser una puerta de entrada para virus y hongos, como el herpes y la candidiasis, que pueden causar infecciones en otras partes del cuerpo. Foto: especial

Periodontopatía

Se trata de una afectación en los tejidos que sostienen el diente. Uno de sus síntomas es el sangrado en encías y en sus etapas más graves genera un aflojamiento de las piezas dentales que puede llevar, incluso, a perderlas.

Se considera que la causa principal para desarrollar este problema es el tabaquismo y la mala higiene bucal.

Buenos hábitos

Decisiones diarias pueden marcar la diferencia en la salud bucodental. La Secretaría de Salud afirma que una dieta baja en azúcares y rica en fruta, además de alejarse del alcohol y el tabaco, es de gran utilidad. De igual manera, la higiene diaria.

A esto se suma el uso de una cantidad baja y constante de flúor, que si bien se obtiene de diversas maneras, se hace énfasis en que el dentífrico es una buena opción para conseguirlo.

Además, una constante vigilancia es fundamental, desde la que puede hacer el adulto mayor, al sentir u observar situaciones fuera de lo común, así como visitas constantes, de por lo menos una vez al año, a un dentista, a fin de que pueda determinar procedimientos para mejor la salud de la boca y los dientes en general.