¿Cómo estimular naturalmente la dopamina y la endorfina? Lo que dicen los expertos

Estudios revelan cómo estas hormonas influyen en la felicidad y qué hábitos potencian su efecto

LUCERO ESQUIVEL

La búsqueda de la felicidad y la motivación diaria tiene una base química, la cual es la dopamina y la endorfina. 

Estos neurotransmisores influyen en el bienestar físico y emocional, pero su producción depende de hábitos saludables y no de estímulos externos pasajeros.

¿Qué son la dopamina y la endorfina y cómo se diferencian?

La dopamina está vinculada a la motivación, el placer y la concentración, generando una sensación de recompensa cada vez que alcanzamos una meta o disfrutamos de una actividad. 


Su ausencia puede relacionarse con enfermedades como Parkinson, depresión o adicciones, por su parte, las endorfinas reducen el dolor, alivian el estrés y generan bienestar. Se liberan mediante ejercicio físico, la risa, abrazos o actividades que nos resultan gratificantes.

¿Cómo estimular de forma natural la dopamina y la endorfina?


Los expertos coinciden en que la clave está en hábitos saludables y sostenibles:


    

    Ejercicio físico: actividades aeróbicas son especialmente efectivas.
    

    Alimentación equilibrada:  incluir frutas, verduras, proteínas magras y alimentos ricos en triptófano.
    

    Sueño reparador: descansar bien regula los niveles de dopamina.
    

    Actividades creativas: bailar, cantar, escuchar música o reír aumentan estas hormonas.
    

    Meditación y manejo del estrés:favorecen el equilibrio químico cerebral.
    

    Exposición moderada al sol:  ayuda a liberar endorfinas.
    

¿Qué precauciones se deben tomar para poder generar la dopamina y endorfina?


Los especialistas advierten que el consumo excesivo de azúcares, alcohol o sustancias psicoactivas puede generar picos momentáneos de placer, pero un efecto contrario a largo plazo.


Además, los resultados de los hábitos saludables son progresivos y requieren constancia, en caso de tristeza persistente o falta de motivación, se recomienda acudir a un profesional de salud mental.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx