¿Por qué huele mal tu clóset? 5 consejos de los expertos para un armario con aroma a limpio

Un clóset con mal olor no es solo un problema de higiene, sino también una señal de que la humedad y las bacterias están afectando la ropa y los objetos que guardas, ¿pero sabes cómo puedes evitarlo?

A diferencia de lo que se cree, el mal olor no siempre es culpa de la ropa sucia; en la mayoría de los casos, se debe a la acumulación de humedad, falta de ventilación, olores atrapados en los textiles y bacterias que prosperan en las áreas oscuras y cerradas.

Las principales causas del mal olor en un clóset son la falta de circulación de aire hace que la humedad se acumule, creando el ambiente perfecto para el crecimiento de moho y bacterias que producen malos olores.

Considera que los olores persistentes como el sudor, perfumes, lociones o comida pueden quedar atrapados en las fibras de la ropa, y si no se ventilan, se intensifican con el tiempo.

Afortunadamente, este problema tiene una solución sencilla. El blog de la reconocida empresaria y experta en estilo de vida, Martha Stewart, ha compartido una serie de consejos prácticos para desodorizar y mantener tu clóset con un olor fresco y agradable.

5 consejos para eliminar los malos olores del clóset

Limpieza profunda

Realiza una limpieza general a fondo de tu clóset. Utiliza un limpiador multiusos suave con un paño ligeramente húmedo para limpiar las paredes, puertas, herrajes y estantes. No olvides aspirar o barrer los rincones para eliminar el polvo acumulado.

Uso de bicarbonato de sodio

Coloca un eliminador de humedad y olores a base de bicarbonato de sodio en un recipiente abierto dentro del clóset. Se recomienda reemplazarlo cada 6 u 8 semanas para mantener su efectividad.

Cuidado con los zapatos

Los zapatos son una fuente común de mal olor. Antes de guardarlos, asegúrate de que estén completamente secos, quitando las plantillas si es posible. Para olores persistentes, espolvorea bicarbonato de sodio dentro del calzado, déjalo actuar toda la noche y luego sacúdelo bien.

Jabón seco para el calzado

Un truco sencillo es guardar una pastilla de jabón seca dentro de los zapatos. El jabón absorberá los malos olores y dejará un aroma fresco.

Optimiza la ventilación

Además de la limpieza, es importante permitir que el aire circule. De vez en cuando, deja las puertas del clóset abiertas para que se ventile. También puedes guardar tu ropa con espacio entre cada prenda para evitar la acumulación de olores.

