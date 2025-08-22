Estilo de vida

Salud

¿Lo hacemos mal? Expertos explican cómo debemos limpiarnos al ir al baño

Resaltan los daños que puede provocar el no limpiarnos de manera correcta

Cómo limpiarnos al ir al baño (ESPECIAL)

Cómo limpiarnos al ir al baño (ESPECIAL)

ELENA GONZÁLEZ

Una de las necesidades básicas de los seres humanos y que realizamos todos los días, es evacuar los desechos que no necesita nuestro cuerpo, es decir, acudir al baño. 

Aunque es sumamente común, y también casi una acción que realizamos en automático, existen ciertos detalles en los que cometemos errores al momento de ir baño. 

Un ejemplo de lo anterior es el cuidado en la higiene que mantenemos cuando toca limpiarnos tras realizar nuestras necesidades. 

Probablemente, muchos imaginan que basta con limpiarnos utilizando el papel higiénico y ya; sin embargo, expertos en salud tienen otra opinión, así como una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de nuestra higiene en el sanitario.

¿Qué pasa si me aguanto las ganas de ir al baño? Esto advierten los expertos
TAMBIÉN LEE ¿Qué pasa si me aguanto las ganas de ir al baño? Esto advierten los expertos
Aguantarse las ganas de ir al baño puede traer graves daños a la salud 

Y es que desde hace años, expertos en salud hacen énfasis en el cuidado que se debe tener al maniobrar el papel higiénico, pues más allá de beneficiar nuestra higiene, puede ser perjudicial para el bienestar de nuestro cuerpo y salud. 


Siguiendo con lo anterior, inclusive algunos científicos sugieren que la mejor manera de limpiarse tras acudir al sanitario es con agua o una toalla húmeda, en vez de optar por utilizar un pedazo de papel higiénico, ya que su efecto abrasivo puede aumentar el riesgo de irritación en la piel, provocando picazón, ardor e hinchazón, los cuales van de la mano con la presencia de bacterias fecales. 


Sin embargo, sabemos que en muchos casos no hay otra opción más que recurrir al papel higiénico para limpiarnos al ir al baño y por ello, te vamos a contar las técnicas que los expertos en higiene sugieren para mantener una buena limpieza. 


La manera correcta de limpiarse cuando vamos al baño


Especialistas en la salud señalan que la mejor manera de limpiarse para evitar infecciones y otro tipo de daños a la piel, es hacerlo con un pedazo de papel higiénico de adelante hacia atrás, tanto en hombres como en mujeres


Además, se hace énfasis en realizar dicha técnica con movimientos cuidadosos y sin ejercer fuerza para irritar la piel.


Dicha técnica es la más efectiva para evitar infecciones urinarias, en especial entre niñas y mujeres. 

¿Tirar o no los papeles al inodoro? Esto dicen los expertos 
TAMBIÉN LEE ¿Tirar o no los papeles al inodoro? Esto dicen los expertos 
Hay que tomar ciertos detalles en cuenta antes de desechar los papeles por el inodoro 

También expertos en salud recomiendan que, de ser posible, se complemente la limpieza con una toalla húmeda para garantizar la eliminación de residuos y evitar la irritación de la piel. 


Recuerda que después de concluir tus necesidades, es de suma importancia lavarse las manos con agua y jabón para eliminar cualquier bacteria. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Estilo de vida

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: baño PAPEL HIGIÉNICO IR AL BAÑO SALUD HIGIENE

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Estilo de vida
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Cómo limpiarnos al ir al baño (ESPECIAL)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408424

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx