¿Lo hacemos mal? Expertos explican cómo debemos limpiarnos al ir al baño

Una de las necesidades básicas de los seres humanos y que realizamos todos los días, es evacuar los desechos que no necesita nuestro cuerpo, es decir, acudir al baño.

Aunque es sumamente común, y también casi una acción que realizamos en automático, existen ciertos detalles en los que cometemos errores al momento de ir baño.

Un ejemplo de lo anterior es el cuidado en la higiene que mantenemos cuando toca limpiarnos tras realizar nuestras necesidades.

Probablemente, muchos imaginan que basta con limpiarnos utilizando el papel higiénico y ya; sin embargo, expertos en salud tienen otra opinión, así como una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de nuestra higiene en el sanitario.

Y es que desde hace años, expertos en salud hacen énfasis en el cuidado que se debe tener al maniobrar el papel higiénico, pues más allá de beneficiar nuestra higiene, puede ser perjudicial para el bienestar de nuestro cuerpo y salud.

Siguiendo con lo anterior, inclusive algunos científicos sugieren que la mejor manera de limpiarse tras acudir al sanitario es con agua o una toalla húmeda, en vez de optar por utilizar un pedazo de papel higiénico, ya que su efecto abrasivo puede aumentar el riesgo de irritación en la piel, provocando picazón, ardor e hinchazón, los cuales van de la mano con la presencia de bacterias fecales.

Sin embargo, sabemos que en muchos casos no hay otra opción más que recurrir al papel higiénico para limpiarnos al ir al baño y por ello, te vamos a contar las técnicas que los expertos en higiene sugieren para mantener una buena limpieza.

La manera correcta de limpiarse cuando vamos al baño

Especialistas en la salud señalan que la mejor manera de limpiarse para evitar infecciones y otro tipo de daños a la piel, es hacerlo con un pedazo de papel higiénico de adelante hacia atrás, tanto en hombres como en mujeres.

Además, se hace énfasis en realizar dicha técnica con movimientos cuidadosos y sin ejercer fuerza para irritar la piel.

Dicha técnica es la más efectiva para evitar infecciones urinarias, en especial entre niñas y mujeres.

También expertos en salud recomiendan que, de ser posible, se complemente la limpieza con una toalla húmeda para garantizar la eliminación de residuos y evitar la irritación de la piel.