Analizan reubicar viviendas de ruta del tren Saltillo – Piedras Negras

Aunque el proyecto del tren suburbano de pasajeros que conectará Saltillo con Nuevo Laredo continúa en fase de planificación, todavía no existe una fecha establecida para el inicio formal de obras ni para la instalación definitiva de las estaciones en la Región Sureste, informó María Bárbara Cepeda Boehringer, titular de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva.

La funcionaria detalló que hasta el momento se contemplan tres estaciones, una en Derramadero, a un costado de la carretera; otra en Saltillo, cuya ubicación está aún en análisis entre la antigua estación de trenes o una nueva terminal sobre Emilio Carranza; y una tercera en Ramos Arizpe, con sede preliminar definida en una zona cercana al centro del municipio.

“No hay fecha comprometida para la instalación de estas estaciones, pero ya se están afinando los detalles técnicos y sociales en coordinación con las autoridades federales”, explicó Cepeda Boehringer.

Entre los puntos abordados en las reuniones destaca la identificación de viviendas que se encuentran sobre el derecho de vía en Ramos Arizpe. Estas familias podrían ser reubicadas e indemnizadas, ya que sus terrenos serán utilizados para el trazo ferroviario.

“No hemos realizado visitas aún, pero sabemos que el número de viviendas afectadas es reducido. Se trabaja ya con el equipo de vinculación del Gobierno Federal para atender este proceso de manera ordenada”, comentó.

Aunque el trazo final del tren suburbano aún no ha sido revelado por el Gobierno Federal, se confirmó que sí será necesario utilizar terrenos particulares , principalmente en Ramos Arizpe, donde además se evalúa una estación adicional en la zona industrial , dado su potencial para facilitar la movilidad de trabajadores y personal de empresas instaladas allí.

En el caso de Saltillo, la ubicación definitiva sigue en análisis. La propuesta del alcalde Javier Díaz contempla mover la estación hacia el corazón de la ciudad, en el tramo entre Presidente Cárdenas y Francisco Coss, buscando mejorar la accesibilidad y conexión con rutas urbanas.

