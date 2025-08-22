Coahuila Congreso de Coahuila Monclova Coahuila Ramos Arizpe AHMSA

Congreso de Coahuila realiza capacitación a municipios en Leyes de Ingresos y Tablas de Valores

ISABEL AMPUDIA

El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda, llevó a cabo este viernes la Reunión de Capacitación con funcionarios de los 38 Ayuntamientos del Estado, sobre la elaboración de las iniciativas con Proyecto de Decreto de las Leyes de Ingresos Municipales y Tablas de Valores de Uso de Suelo y Construcción, para el ejercicio fiscal 2026.

Dicha reunión tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Congreso y al inicio de la misma, la diputada Luz Elena Morales Núñez, Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, dio la bienvenida al Secretario de Finanzas del Estado, José Antonio Gutiérrez Rodríguez; al Auditor Superior del Estado, Manuel Rodríguez Briones; así como a las diputadas Beatriz Eugenia Fraustro Dávila, María Guadalupe Oyervides Valdez, Edna Dávalos Elizondo, el diputado Jorge Arturo Valdés, tesoreros, directores de ingresos y egresos, directores de catastro y directores de organismos operadores de agua potable de los 38 municipios del Estado.

En el acto, la legisladora mencionó que este tipo de reuniones tienen por objeto fortalecer el trabajo de los municipios, de las alcaldesas y alcaldes, y que para el Congreso del Estado es muy importante esta colaboración y poder trabajar en conjunto para el fortalecimiento de las economías de los municipios.

En seguida, por la Comisión de Hacienda que coordina la diputada Beatriz Fraustro, intervino la Secretaria Técnica Silvia Garza de la Garza, quien hizo una amplia exposición sobre el proceso   para la elaboración  de las iniciativas municipales de las Leyes de Ingresos y de Tablas de Valores de Uso de Suelo y Construcción para el ejercicio 2026, las cuales, una vez que fueron aprobadas por los cabildos municipales, deberán de entregarse al Congreso del Estado a más tardar el 15 de octubre próximo.

En su intervención, el Auditor Especial, de la Auditoría Superior del Estado, Juan Martín Valdés Oviedo, hizo una presentación sobre las Reglas para el Proceso Presupuestal Estatal y Municipal de las Entidades Públicas del Estado correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026.


En tanto que la Directora Jurídica del Instituto Registral y Catastral del Estado, Sandra Lucía Ruiz Ortiz,  en forma amplia, explicó el procedimiento para la elaboración de las iniciativas de Tablas de Valores de Uso de Suelo y Construcción municipales, para el ejercicio fiscal 2026.


La reunión concluyó con un mensaje del Secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, dirigido a los participantes en la misma.






               
               


               

               
               

               
               
               
