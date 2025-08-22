Continúa al alza la tramitación de libertades de gravamen en Monclova

El Registro Público de la Propiedad en Monclova reporta un aumento sostenido en la solicitud de certificados de libertad de gravamen, tendencia que anticipa un crecimiento económico en la región central de Coahuila.

Eduardo Harb Haro, titular del organismo, señaló que al cierre de julio se registró un incremento superior al 20 por ciento y que en agosto este porcentaje continúa entre 22 y 23 por ciento.

“Esto refleja un interés creciente en conocer la situación legal de predios, terrenos, locales y naves industriales, ya sea para adquisición o arrendamiento”, explicó.

El funcionario destacó que la libertad de gravamen es el primer paso que deben verificar quienes desean realizar transacciones inmobiliarias. Esta herramienta permite confirmar que una propiedad no esté embargada y que se encuentre legalmente disponible para su uso o venta.

De acuerdo con Harb Haro, la mayor demanda se concentra en predios urbanos, naves industriales y locales en renta, sectores que coinciden con las áreas de mayor desarrollo proyectadas para la región.

“Es un indicador positivo que augura un flujo económico favorable y una inversión sostenida en Monclova y municipios vecinos”, afirmó.

El titular del Registro Público resaltó que este crecimiento coincide con las proyecciones del gobernador del estado, quien ha señalado que la región central continuará con un dinamismo constante en materia de infraestructura y desarrollo económico.

“Conforme pasen las semanas, estas acciones detonarán la economía local, reflejándose en mayores oportunidades de empleo y negocios”, concluyó Harb Haro.

Consideró que la tendencia al alza en la tramitación de libertades de gravamen refleja un fortalecimiento de la confianza de inversionistas y particulares en el marco legal para la adquisición de predios y bienes inmuebles en Monclova.