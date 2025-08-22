Coahuila Monclova Coahuila Congreso de Coahuila Ramos Arizpe AHMSA

Monclova

Continúa al alza la tramitación de libertades de gravamen en Monclova

El aumento significativo se registró al cierre de julio, lo cual anticipa un crecimiento económico en la región central de Coahuila

Continúa al alza la tramitación de libertades de gravamen en Monclova

Continúa al alza la tramitación de libertades de gravamen en Monclova

SERGIO RODRÍGUEZ

El Registro Público de la Propiedad en Monclova reporta un aumento sostenido en la solicitud de certificados de libertad de gravamen, tendencia que anticipa un crecimiento económico en la región central de Coahuila.

Eduardo Harb Haro, titular del organismo, señaló que al cierre de julio se registró un incremento superior al 20 por ciento y que en agosto este porcentaje continúa entre 22 y 23 por ciento.

“Esto refleja un interés creciente en conocer la situación legal de predios, terrenos, locales y naves industriales, ya sea para adquisición o arrendamiento”, explicó.

El funcionario destacó que la libertad de gravamen es el primer paso que deben verificar quienes desean realizar transacciones inmobiliarias. Esta herramienta permite confirmar que una propiedad no esté embargada y que se encuentre legalmente disponible para su uso o venta.

De acuerdo con Harb Haro, la mayor demanda se concentra en predios urbanos, naves industriales y locales en renta, sectores que coinciden con las áreas de mayor desarrollo proyectadas para la región.




 “Es un indicador positivo que augura un flujo económico favorable y una inversión sostenida en Monclova y municipios vecinos”, afirmó.




El titular del Registro Público resaltó que este crecimiento coincide con las proyecciones del gobernador del estado, quien ha señalado que la región central continuará con un dinamismo constante en materia de infraestructura y desarrollo económico.




 “Conforme pasen las semanas, estas acciones detonarán la economía local, reflejándose en mayores oportunidades de empleo y negocios”, concluyó Harb Haro.




Consideró que la tendencia al alza en la tramitación de libertades de gravamen refleja un fortalecimiento de la confianza de inversionistas y particulares en el marco legal para la adquisición de predios y bienes inmuebles en Monclova.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Monclova Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Continúa al alza la tramitación de libertades de gravamen en Monclova


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408492

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx