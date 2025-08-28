Adela Micha ya habló de la posible demanda de Nodal: 'Nadie lo obligó a hablar'

La polémica entrevista entre Adela Micha y Christian Nodal sigue dando de qué hablar.

Luego de rumores sobre una posible demanda, la periodista rompió el silencio y dio su postura ante las especulaciones que surgieron en redes sociales y medios de comunicación.

¿Qué dijo Adela Micha sobre la supuesta demanda de Nodal?

Tras regresar de unas vacaciones de tres semanas fuera del país, Adela Micha fue abordada por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Ahí negó categóricamente que Christian Nodal tenga motivos para demandarla por la entrevista publicada el pasado 13 de agosto.

“No creo, no sé por qué, si nadie lo obligó a hablar, él me la dio, nadie lo obligó a hablar”, reiteró la periodista, dejando claro que las declaraciones del intérprete fueron completamente voluntarias.

¿Hubo un intento de frenar la publicación de la entrevista de Nodal?

En redes sociales se llegó a especular que Nodal habría intentado persuadir a Micha para no publicar la conversación, incluso ofreciendo una compensación económica.

La conductora desmintió por completo esta versión:

“¿De dónde sacan eso? Para nada”, comentó, añadiendo que dará más detalles en su canal de YouTube, La Saga, en los próximos días.

¿Es cierto que dejaron de seguirse Adela y Nodal en redes sociales?

Otra versión que circuló en internet señalaba que Nodal dejó de seguir a Micha tras la difusión del material y que ella hizo lo mismo. Sin embargo, la periodista aclaró:

“Nunca nos habíamos seguido antes”, enfatizó, descartando cualquier ruptura digital posterior a la polémica.

¿Adela Micha buscará a Cazzu?

Finalmente, Micha aseguró que planea invitar a Cazzu a su programa para ofrecer su punto de vista:

“Ahora que ya regresé, la buscaré, no la he buscado, vengo llegando de tres semanas de vacaciones”, afirmó.

Con este comentario, la periodista dejó abierta la posibilidad de que esta historia aún no haya terminado.