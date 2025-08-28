Espectáculos La Casa de los Famosos México Famosos Conciertos Entrevistas Taylor Swift

Christhian Nodal

Adela Micha ya habló de la posible demanda de Nodal: 'Nadie lo obligó a hablar'

¿Habrá demanda? Adela Micha regresa y responde a la polémica de la entrevista

Adela Micha ya habló de la posible demanda de Nodal: 'Nadie lo obligó a hablar'

Adela Micha ya habló de la posible demanda de Nodal: 'Nadie lo obligó a hablar'

LUCERO ESQUIVEL

La polémica entrevista entre Adela Micha y Christian Nodal sigue dando de qué hablar. 

Luego de rumores sobre una posible demanda, la periodista rompió el silencio y dio su postura ante las especulaciones que surgieron en redes sociales y medios de comunicación.

¿Christian Nodal le pagó a Adela Micha para que lo entrevistara?, esto se sabe

VER MÁS ¿Christian Nodal le pagó a Adela Micha para que lo entrevistara?, esto se sabe

Christian Nodal continua siendo tema de interés tras su entrevista con Adela Micha, especialmente después de rumores sobre un posible pago por ella.

¿Qué dijo Adela Micha sobre la supuesta demanda de Nodal?

Tras regresar de unas vacaciones de tres semanas fuera del país, Adela Micha fue abordada por reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México. 


Ahí negó categóricamente que Christian Nodal tenga motivos para demandarla por la entrevista publicada el pasado 13 de agosto.




“No creo, no sé por qué, si nadie lo obligó a hablar, él me la dio, nadie lo obligó a hablar”, reiteró la periodista, dejando claro que las declaraciones del intérprete fueron completamente voluntarias.



Así es como el silencio de Nodal con Adela Micha se ha convertido viral
VER MÁS Así es como el silencio de Nodal con Adela Micha se ha convertido viral
Un momento de silencio de Christian Nodal en una entrevista con Adela Micha se vuelve un fenómeno viral en las redes

¿Hubo un intento de frenar la publicación de la entrevista de Nodal?


En redes sociales se llegó a especular que Nodal habría intentado persuadir a Micha para no publicar la conversación, incluso ofreciendo una compensación económica. 


La conductora desmintió por completo esta versión:




“¿De dónde sacan eso? Para nada”, comentó, añadiendo que dará más detalles en su canal de YouTube, La Saga, en los próximos días.



Ángela Aguilar y Christian Nodal dejan de seguir a Adela Micha tras entrevista exclusiva
VER MÁS Ángela Aguilar y Christian Nodal dejan de seguir a Adela Micha tras entrevista exclusiva
La distancia digital entre Nodal, Ángela Aguilar y Adela Micha desató rumores sobre un posible conflicto tras la reveladora entrevista que expuso detalles inéditos de la vida personal del cantante

¿Es cierto que dejaron de seguirse Adela y Nodal en redes sociales?


Otra versión que circuló en internet señalaba que Nodal dejó de seguir a Micha tras la difusión del material y que ella hizo lo mismo. Sin embargo, la periodista aclaró:




“Nunca nos habíamos seguido antes”, enfatizó, descartando cualquier ruptura digital posterior a la polémica.



Entrevista de Christian Nodal con Adela Micha incendia las redes con su versión sobre Cazzu y Ángela Aguilar
VER MÁS Entrevista de Christian Nodal con Adela Micha incendia las redes con su versión sobre Cazzu y Ángela Aguilar
El adelanto de la entrevista con Adela Micha, donde Nodal menciona a Belinda y Cazzu, desató críticas por las contradicciones en su versión y el momento elegido para publicarla

¿Adela Micha buscará a Cazzu?


Finalmente, Micha aseguró que planea invitar a Cazzu a su programa para ofrecer su punto de vista:




“Ahora que ya regresé, la buscaré, no la he buscado, vengo llegando de tres semanas de vacaciones”, afirmó.




Con este comentario, la periodista dejó abierta la posibilidad de que esta historia aún no haya terminado.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Adela Micha Christhian Nodal Posible demanda de Nodal a Adela

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Adela Micha ya habló de la posible demanda de Nodal: 'Nadie lo obligó a hablar'


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2410012

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx