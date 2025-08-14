Ángela Aguilar y Christian Nodal dejan de seguir a Adela Micha tras entrevista exclusiva

Tras la publicación de la esperada entrevista de Christian Nodal con Adela Micha en el canal La Saga, usuarios notaron que el cantante y su esposa, Ángela Aguilar, dejaron de seguir a la periodista en Instagram, lo que generó especulaciones sobre un posible conflicto entre ellos.

El encuentro, que se llevó a cabo en el rancho de Nodal en Houston, marcó la primera ocasión en que el intérprete abordó públicamente temas personales, incluyendo detalles de su boda con Ángela y menciones a su expareja Cazzu. La conversación fue anunciada con anticipación como un contenido exclusivo, y Adela Micha promovió la entrevista en sus redes sociales, etiquetando al cantante tanto en publicaciones como en sus historias. Sin embargo, Nodal no compartió el material en sus propias plataformas, una decisión que llamó la atención de sus seguidores y de medios especializados.

Usuarios y medios, verificaron que ni Nodal ni Micha se siguen en Instagram, lo que ha sido interpretado como un indicio de que el cantante no habría dado su total consentimiento para la difusión de la entrevista. En TikTok y otras redes, surgieron rumores de que Nodal habría pedido a la periodista no divulgar ciertas declaraciones por posibles repercusiones legales, dada la sensibilidad de los temas tratados.

TAMBIÉN LEE Christian Nodal se ríe y niega su avión privado, aunque la evidencia lo contradice

Nodal reaccionó nervioso al ser cuestionado sobre su avión, aunque diversos reportes confirman que posee uno

Durante la entrevista, Nodal habló de su relación con Ángela Aguilar y recordó momentos clave de su vida personal: “El 29 de mayo, mi corazón lo siente. Terminando un evento llegamos a Roma. Toda esa experiencia fue hermosa, fue una aventura, se respiraba el amor, se sentía el amor en todas partes”. También reveló por primera vez la fecha exacta de su boda y compartió emociones que lo hicieron sentirse más vivo que nunca, generando un aluvión de comentarios y reacciones en redes sociales.

El material publicado, pese a la aparente distancia de Nodal en redes, abrió la puerta a especulaciones sobre un posible desacuerdo entre el cantante y la periodista, especialmente por los temas delicados que se tocaron. La conversación ha mantenido a los usuarios atentos y ha sido centro de discusión en medios digitales, reforzando la expectativa en torno a los detalles que finalmente salieron a la luz.