Christian Nodal se ríe y niega su avión privado, aunque la evidencia lo contradice

Durante su entrevista con Adela Micha para La Saga, Christian Nodal se mostró visiblemente incómodo cuando la periodista le preguntó sobre sus frecuentes viajes a Argentina para visitar a Cazzu y los trayectos de 12 horas.

En un momento directo, Micha le dijo: “Tú tienes avión privado, ¿verdad?”, a lo que el cantante respondió entre risas: “No, no, no”. La periodista insistió, señalando que un jet no sería un simple lujo, sino una herramienta de trabajo, y Nodal reconoció que viaja con frecuencia, pero reiteró que no posee un avión privado, sino que renta uno.

A pesar de sus declaraciones, diversos medios aseguran que Christian Nodal sí cuenta con un jet privado. Infobae reportó que desde 2021 dispone de un avión como parte de su vida de lujos, que incluye autos de alta gama y otros bienes.

El Heraldo de México señaló que desde sus 21 años Nodal presumía en redes su jet privado entre sus excentricidades .

Además, Ellae Online estimó que cada vuelo en su jet puede costar hasta 17,000 dólares por mantenimiento y tripulación. Incluso, Nodal compartió en redes un incidente ocurrido a bordo, confirmando indirectamente que utiliza un jet privado.

La reacción nerviosa del cantante ante la pregunta ha generado especulaciones sobre si buscaba mantener el foco en su vida personal y relaciones sentimentales, evitando que el tema del jet desvíe la atención. Aunque Nodal negó en vivo tener avión privado, la evidencia periodística indica lo contrario, dejando sobre la mesa la contradicción entre lo que declara y lo que los medios han documentado sobre su vida de lujo y profesionalismo.