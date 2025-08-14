Espectáculos Christian Nodal Famosos Películas La Casa de los Famosos México Taylor Swift

Christian Nodal

Christian Nodal se ríe y niega su avión privado, aunque la evidencia lo contradice

Nodal reaccionó nervioso al ser cuestionado sobre su avión, aunque diversos reportes confirman que posee uno

Christian Nodal se ríe y niega su avión privado, aunque la evidencia lo contradice

Christian Nodal se ríe y niega su avión privado, aunque la evidencia lo contradice

EL SIGLO

Durante su entrevista con Adela Micha para La Saga, Christian Nodal se mostró visiblemente incómodo cuando la periodista le preguntó sobre sus frecuentes viajes a Argentina para visitar a Cazzu y los trayectos de 12 horas. 

En un momento directo, Micha le dijo: “Tú tienes avión privado, ¿verdad?”, a lo que el cantante respondió entre risas: “No, no, no”. La periodista insistió, señalando que un jet no sería un simple lujo, sino una herramienta de trabajo, y Nodal reconoció que viaja con frecuencia, pero reiteró que no posee un avión privado, sino que renta uno.

A pesar de sus declaraciones, diversos medios aseguran que Christian Nodal sí cuenta con un jet privado. Infobae reportó que desde 2021 dispone de un avión como parte de su vida de lujos, que incluye autos de alta gama y otros bienes.

El Heraldo de México señaló que desde sus 21 años Nodal presumía en redes su jet privado entre sus excentricidades .


Además, Ellae Online estimó que cada vuelo en su jet puede costar hasta 17,000 dólares por mantenimiento y tripulación. Incluso, Nodal compartió en redes un incidente ocurrido a bordo, confirmando indirectamente que utiliza un jet privado.




La reacción nerviosa del cantante ante la pregunta ha generado especulaciones sobre si buscaba mantener el foco en su vida personal y relaciones sentimentales, evitando que el tema del jet desvíe la atención. Aunque Nodal negó en vivo tener avión privado, la evidencia periodística indica lo contrario, dejando sobre la mesa la contradicción entre lo que declara y lo que los medios han documentado sobre su vida de lujo y profesionalismo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Christian Nodal

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Christian Nodal se ríe y niega su avión privado, aunque la evidencia lo contradice


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406412

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx