¿Christian Nodal le pagó a Adela Micha para que lo entrevistara?, esto se sabe

Christian Nodal continua siendo tema de interés tras su entrevista con Adela Micha, especialmente después de rumores sobre un posible pago por ella.

Christian Nodal no ha dejado de estar en medio del escrutinio público luego de la publicación de su entrevista con Adela Micha el pasado 13 de agosto de 2025.

Desde entonces, el cantante de regional mexicano se ha vuelto protagonista de memes y teorías sobre la relatividad del tiempo ¡Claro, desde un tono irónico!, pero también han surgido rumores sobre un posible pago de Christian Nodal a Adela Micha.

¿Nodal pagó por entrevista? ¿Cuánto ganó Adela Micha?

A pesar de que no existen pruebas que confirmen la teoría que creció en internet, la especulación sobre un pago de Christian Nodal a Adela Micha aumentó luego de que Infobae diera a conocer que la periodista mexicana puede cobrar hasta 450 mil pesos por realizar una entrevista en su pódcast La Saga.



Otro factor que influyó mucho fue cómo fue promocionada la entrevista; ya que se dio en el rancho de Nodal en Houston, en un escenario íntimo donde el cantante habló de su vida personal y carrera. Y en la que tuvo oportunidad de mostrar su versión sobre todas las polémicas en las que se ha visto envuelto. 


No obstante, tras la publicación de la entrevista de Christian Nodal, el rumor se desvaneció y creció otro. Se cree que el cantante de éxitos como Botella tras botella, De los Besos que te di y Ya no somos ni seremos habría ofrecido a Adela Micha 1 millón de pesos para evitar que la entrevista saliera al aire. 


Así es como el silencio de Nodal con Adela Micha se ha convertido viral
Un momento de silencio de Christian Nodal en una entrevista con Adela Micha se vuelve un fenómeno viral en las redes

Hasta ahora no hay certeza de si en algún momento hubo un pago o intento de pago por parte de Nodal. Sin embargo, lo que sí se conoce es que Adela Micha habría ganado ya cerca de 800 mil dólares debido al número de visitas que ha tenido el video de la entrevista. 


               
               


               

               
               

               
               
               
¿Hubo pago por la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?[Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
