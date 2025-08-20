Así es como el silencio de Nodal con Adela Micha se ha convertido viral

El reciente silencio de Christian Nodal en una entrevista con la periodista Adela Micha desató un fenómeno viral en las redes sociales.

Lo que comenzó como un momento de reflexión ante una pregunta sobre su actual relación, se convirtió en una avalancha de memes y bromas que han dado la vuelta al internet, alcanzando incluso a instituciones gubernamentales.

La entrevista que tanto se quiso evitar Nodal

A pesar de los meses de hermetismo sobre su relación con Ángela Aguilar y su ruptura con Cazzu, Christian Nodal finalmente decidió hablar con Adela Micha en una entrevista que, según se ha rumorado, el cantante intentó frenar antes de su publicación.

Durante la conversación, abordó su acelerado matrimonio y las acusaciones de infidelidad, negando haberle sido infiel a la madre de su hija, Inti.

Sin embargo, el momento que realmente capturó la atención del público fue cuando la periodista le preguntó si se imaginaba amando a otra mujer en ese momento de su vida.

Su prolongado silencio, de aproximadamente 15 segundos, se convirtió en el detonante de toda una tendencia.

¿Cuál es el origen de los memes del Silencio de Nodal?

El silencio de Nodal ante la pregunta de Adela Micha se volvió viral, y los usuarios de redes sociales no tardaron en aprovechar la situación para crear memes y videos.

La broma principal se centró en la idea de que ese lapso de tiempo fue tan largo que se podían realizar actividades enteras mientras el cantante pensaba su respuesta.

Videos parodiando la escena, en la que se veía a Adela Micha realizando diversas acciones como cocinar o jugar videojuegos mientras esperaba, inundaron plataformas como TikTok, donde la tendencia despegó de manera masiva.

INJUVE se unió al trend

El fenómeno viral trascendió a los usuarios comunes y llegó hasta las cuentas oficiales de instituciones públicas.

El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) se sumó a las burlas con un video que usaba el audio del incómodo silencio de Nodal.

En la publicación, el INJUVE apostó que el tiempo que el cantante se tardó en responder fue suficiente para que ellos diseñaran el cartel de uno de sus eventos, el Flow Capital.