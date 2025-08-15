Conductores de ‘Hoy Día’ exhiben a Nodal con videos sobre Cazzu

Espectáculos Christian Nodal La Casa de los Famosos México Ángela Aguilar Telenovelas Películas

Muchos de sus seguidores contaban con que el cantante pudiera dar una mejor versión para “limpiar” su imagen

FÁTIMA MARTÍNEZ

Christian Nodal vuelve a estar en el ojo del huracán tras la entrevista que tuvo con la periodista Adela Micha, ya que habló sobre su relación con Cazzu y su matrimonio con Ángel Aguilar.

Muchos de sus seguidores contaban con que el cantante pudiera dar una mejor versión para “limpiar” su imagen por toda la controversia que surgió tras su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar, sin embargo, todo salió contraproducente para el cantante de regional mexicano.

Muchas personas en redes sociales encontraron inconsistencias en las palabras dichas por Christian Nodal y comenzaron a despotricar contra él, ya que comenzaron a surgir pruebas que negarían todo lo que confesó con Adela Micha.

¿Qué fue lo que dijo Nodal?


El 8 de mayo de 2024 fue señalado por Christian Nodal como el día en que terminó su relación con Cazzu, según declaró en una entrevista con Adela Micha. Sin embargo, esta fecha ha generado controversia, ya que el propio cantante reveló que su romance con Ángela Aguilar comenzó ese mismo mes.


La coincidencia temporal entre ambas relaciones provocó una oleada de críticas y dudas en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron inconsistencias en la versión de Nodal.


En medio del revuelo, los conductores del programa Hoy Día de Telemundo recordaron que Nodal ofreció dos entrevistas en vivo precisamente el 8 de mayo, y en ambas habló de Cazzu de manera afectuosa, lo que llamó aún más la atención.

No creen en la palabra de Christian Nodal


Esto hizo que se cuestionara si realmente habían terminado ese día, como él afirma. Las declaraciones revividas reavivaron la polémica y pusieron en duda la transparencia con la que se manejó el anuncio de la ruptura.




“Si lo que él está diciendo que el día 8 de mayo ya había terminado con ella, de repente va a un programa donde le dice ‘Te amo’, ahora entiendo la reacción porque en realidad ya no estaban juntos”, comentó la conductora Penélope Menchaca.




De igual forma, internautas han encontrado más evidencia ya que el cantante felicitó a la argentina el 10 de mayo por el día de las madres con un “Feliz primer día de las madres amor”, cuando se supone que ya habían terminado.





elsiglo.mx