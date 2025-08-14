Entrevista de Christian Nodal con Adela Micha incendia las redes con su versión sobre Cazzu y Ángela Aguilar

La esperada entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, transmitida en el canal de YouTube La Saga, terminó desatando una tormenta de críticas. Lo que el cantante pretendía como una defensa hacia su esposa Ángela Aguilar y una explicación sobre su ruptura con Cazzu, terminó convirtiéndose en tendencia por la avalancha de comentarios negativos que recibió.

Tal como se había adelantado, Nodal habló sobre su expareja y madre de su hija, Cazzu, pero sus “aclaraciones” no convencieron a muchos. El sonorense reveló que, tras seis separaciones previas, la ruptura definitiva con la trapera ocurrió el 8 de mayo. Apenas seis días después comenzó a salir con Ángela Aguilar; el 20 de mayo conversó con Pepe Aguilar sobre sus intenciones y, el 24, se casó en Roma en una ceremonia espiritual, captada por paparazzi que lo obligaron a hacer pública la relación.

Nodal aseguró que su vínculo con Cazzu ya era más de amistad que de pareja, y que incluso ella le sugería buscar a otra persona, aunque sin que ella se enterara. Sin embargo, la cantante argentina declaró anteriormente que se enteró de la relación con Ángela al mismo tiempo que el resto del mundo, a través de los medios.

Christian, también hizo referencia al podcast en el que Cazzu compartió su versión, en respuesta a unas declaraciones previas de Ángela Aguilar, quien había afirmado que “nadie se quedó con el corazón roto”. La trapera, en contraste, dijo que sufrió mucho y que “se rompió mucho más que un corazón”.

Durante la charla con Adela Micha, Nodal insistió en que Ángela no ha hablado mal de Cazzu y que no merece el rechazo que ha enfrentado, atribuyendo gran parte de las críticas a “campañas pagadas” en su contra. También negó rotundamente que ella haya sido su amante.

"El luto lo viví en la relación, pasa. Yo no sabía que me iba a enamorar el mismo mes que terminé. No lo tenía previsto. Yo di todo lo que tenía y que ella también, nuestra relación era buena, dije no voy a perder esta, vamos a ser unos papás muy cool, quizá no ahorita, pero más adelantito. Desde el 20 de mayo ella ya sabía que yo andaba con Ángela. Sabía que yo estaba saliendo con alguien (corrige)".

El intérprete de Botella tras botella admitió que le hubiera gustado manejar la situación de otra forma para poder convivir más con su hija, aunque no se arrepiente de su presente con Ángela, “que lo tiene todo”. Reconoció que la manutención y otros temas legales relacionados con su hija se llevan a través de abogados.

Además, reveló que apoyó económicamente a Cazzu durante su relación, incluyendo miles de dólares invertidos en un documental suyo y colaboraciones musicales.