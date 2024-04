VOTACIÓN: ¿Cuál es el álbum más esperado de abril?

El mes de marzo nos entregó varios discos icónicos de la industria pop como Eternal Sunshine, Cowboy Carter de Beyoncé y Las mujeres ya no lloran de Shakira; sin embargo, abril no se queda atrás, pues también varias divas del pop regresan con material discográfico.

Princesas del pop mexicano

Principalmente, las mexicanas estarán dando de que hablar, puesto que Danna y Kenia Os estarán de estreno, por un lado, Danna regresa con su ansiado álbum Childstar después de tres años sin lanzar álbum, mientras que La Kenini estrenará su tercer álbum de estudio que lleva por nombre Pink Aura, se estrenan el 11 y el 24 de abril respectivamente.

Si quieres saber más sobre el álbum de Danna de clic aquí.

Si quieres saber más sobre el álbum de Kenia Os da clic aquí.

Desde Argentina

Por otro lado, Tini también estará de estreno con su álbum Un mechón de pelo, el cual será su trabajo más personal hasta ahora, de este ya se han revelado los temas "pa" y este jueves sale a la luz la canción "posta". El álbum se estrena el 11 de abril.

Si quieres saber más sobre el álbum de Tini da clic aquí

La industria musical

Taylor Swift estará de regreso con su álbum inédito, The Tortured Poets Department , después del éxito obtenido con Midnights publicado en el 2022, así como los lanzamientos de las regrabaciones de Speak Now y 1989 en el 2023; este álbum promete ser el más personal en la carrera de Swift, además de que es el primero que lanza tras su exitosa gira mundial The Eras Tour. El álbum se estrena el 11 de abril.

Si quieres saber más sobre el álbum de Taylor Swift da clic aquí