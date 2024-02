VOTACIÓN: ¿quién es la verdadera princesa del pop latino?

En los años recientes se ha generado toda una discusión entre distintos fandoms, respecto a quién es la "princesa del pop latino", si bien medios como Rolling Stone y Billboard le han dado este título a la mexicana Danna Paola, algunos señalan que en este le corresponde a Belinda, pues cuando Danna era todavía una niña que actuaba en telenovelas, Beli ya era una gran estrella de la música.

Por otro lado, las nuevas generaciones aseguran que el título de la princesa del pop latino le corresponde a Kenia Os, ya que desde que dejó de lado su faceta como "youtuber" para lanzarse a la música, no ha parado de tener éxito con temas como Malas Decisiones o Llevátelo.

Mientras que en México la pelea por el título de "princesa del pop latino" lo disputan Kenia Os, Belinda y Danna Paola, fans de otras partes de Latinoamérica aseguran que este nombramiento no está en el país azteca, y, por el contrario, le corresponde a las argentinas, quienes han tenido gran notoriedad en años recientes.

Las que compiten por este honor son Lali, Tini y Emilia, las tres tienes características muy similares con Belinda y Danna Paola, pues también iniciaron sus carreras artísticas siendo unas niñas a través de telenovelas como Floricienta y Violetta, por mencionar ejemplos.

¿Quién es la princesa del pop latino?

DANNA PAOLA

Danna Paola

La mexicana Danna Paola comenzó su carrera cuando apenas tenía 4 años de edad en el programa Plaza Sesamo en 1999, posteriormente protagonizó telenovelas infantiles como María Belén (2001), ¡Vivan los niños! (2002), Amy, la niña de la mochila azul (2004) y Pablo y Andrea (2005). Su estrellato aumentó tras dar vida a Patito en la telenovela juvenil Atrevete a soñar (2009-20109. Aunque lanzó varios álbumes con música para niños, no fue hasta el año 2012 que lanzó su álbum debut Danna Paola, el cual incluye éxitos como No es cierto, Todo fue un show y Agüita. Tras un retiro temporal de la música, se dedicó a hacer teatro en obras como Hoy no me puedo levantar (2015) y Wicked (2013-2015). Además, hizo algunas telenovelas para Telemundo como La Doña (2016). Su regreso triunfal fue en 2018 con la serie de Netflix, Élite(2018-2020), en donde dio vida a Lucrecia, personaje que le dio reconocimiento mundial y con la que retornó a la industria musical. Desde entonces ha lanzado dos álbumes de estudio, Sie7e+ en 2020 y KO en 2021. Danna acumula varios récords en su trayectoria con millones de reproducciones y fans en todo el mundo. Entre sus éxitos se encuentran temas como Mala Fama, Oye Pablo, Sodio, Calla Tú, Nada, No Bailes Sola, XT4S1S y 1TRAGO. Ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas como Mika, Juan Gabriel, Steve Aoki, Alesso, Lola Índigo y Sebastián Yatra. En 2022 inició su primera gira internacional XT4S1S Tour con la que visitó varias partes de México, incluidos 4 conciertos sold out en el Auditorio Nacional, además de varias fechas en Estados Unidos, España y algunos países de Latinoamérica. Actualmente tiene 28 años.

BELINDA

Belinda

Aunque Belinda nació en Madrid, España, desde muy pequeña ha vivido en México, por lo que ella siempre se ha considerado mexicana. Debutó como actriz cuando tenía apenas diez años de edad en la telenovela Amigos x siempre (2000), luego hizo Aventuras en el tiempo (2001) y más tarde protagonizó el éxito Cómplices al rescate (2002). Inició su carrera como cantante en el año 2003 con su álbum homónimo, colocándose como la máxima estrella de la música pop durante la primera década de los años 2000. Su primer trabajo la hizo irse de gira por varias partes de México y Latinoamérica. En el año 2006 debuta en Disney Channel en la película The Cheetah Girls 2, papel que le dio fama internacional. En 2007 estrena su segundo álbum de estudio Utopia que incluye éxitos como Bella Traición y Luz Sin Gravedad. En 2009 regresa a las telenovelas con Camaleones, en donde actúa junto a Alfonso Herrera. En 2010 lanza Carpe Diem su tercer álbum de estudio que incluye el éxito Dopamina. En 2012 regresa con su disco Catarsis, en donde abandona por completo el pop rock para hacer un sonido más bailable, de aquí salieron los éxitos En la oscuridad y En el amor hay que perdonar. Tras conflictos con su disquera deja de hacer música, aunque comienza a colaborar con diferentes artistas como Juan Magán, Lola Índigo y Los Ángeles Azules, además de dedicarse a la televisión como coach en La Voz México. Este 2024 regresó por fin a la música con el tema Cactus, en donde se introduce al sonido de los corridos tumbados. Actualmente tiene 34 años.

KENIA OS

Kenia Os

Kenia Os se ha convertido en una de las promesas de la música pop en México, aunque inició su carrera en el mundo de YouTube en 2015, comenzó a producir su música de manera independiente y en 2020 lanzó un EP títulado Canciones para mi ex Vol. 1, de la mano de la disquera Lizos Music, el cual le dio reconocimiento entre los jóvenes mexicanos. No fue hasta que en 2021 firmó un contrato con la disquera Sony Music que Kenia emprendió una carrera música profesional y lanzó su álbum Cambios de Luna en 2022, el cual le dio bastante reconocimiento gracias a temas como Se fue la luz, La noche y Llevátelo, tras comenzar una gira por todo México, ese mismo año lanza su segundo álbum K23, con el que alcanza fama internacional gracias a la canción Malas Decisiones. En 2023 arranca el K23 Tour. Recientemente, ha lanzado varios temas que han sido muy bien recibidos por el público como OjoxOjo y Bobo y se espera que este 2024 lance su tercer álbum de estudio. Tiene 24 años de edad.

LALI

Lali

Lali Espósito, concida simplemente como Lali, es una actriz y cantante argentina, quien inició su carrera siendo una niña a principios de los años 2000. Fue protagonista de varias telenovelas infatojuveniles producidas por Cris Morena, su rostro es conocido por los programas Rincón de Luz (2003), Floricienta (2004-2005) y Chiquitias sin fin (2006). Alcanzó estrellato internacional con la telenovela Casi Ángeles, en donde formó parte del grupo Teen Angels, con quienes grabó seis álbumes de estudio, aunque tuvieron gran éxito, en México nunca lograron ser conocidos. En 2014 lanza su álbum solista de manera independiente, titulado A bailar. Debido al impacto y recibimiento de parte del público, Lali firmó un contrato con Sony Music y estrenó su segundo álbum de estudio, Soy (2016), del cual se desprendieron éxitos como Boomerang y Ego. La fama internacional la alcanzó con su álbum Brava del año 2018, con este disco conquistó al público latino, pues incursionó en el género urbano en temas como Tu Novia, Caliente y Sin querer queriendo. En 2020 regresa con su álbum Libre, el cual desprendió éxitos como Laligera, Lo que tengo yo y Ladrón. Su último trabajo es Lali, en donde regresa al sonido pop, siendo su trabajo más exitoso hasta fecha, con éxitos como Disciplina, Diva, Obsesión y ¿Quiénes son?. En marzo de 2023, Lali se convirtió en la primera mujer argentina en brindar un concierto en el Estadio Vélez Sarsfield con entradas totalmente agotadas ante más 45 mil personas. Tiene 32 años de edad.

TINI

Tini

Tini Stoessel inició su carrera a los 10 años con un papel secundario en la telenovela argentina Patito Feo, pero no fue hasta que protagonizó la serie Violetta (2012-2015) de Disney Channel que alcanzó la fama mundial. Debido a la temática musical de la serie, realizó una serie de conciertos por varias partes del mundo junto al elenco del programa. En un inicio era conocida como Matina Stoessel, aunque tras lanzar su álbum debut en 2016, fue presentada simplemente como Tini. El éxito lo alcanzó con su segundo disco, Quiero volver en 2018, trabajo musical en el que incursionó en sonidos latinos y urbanos, en este trabajo hay éxitos como Te quiero más, Princesa y Consejo de amor. En el año 2020 regresó con su disco Tini Tini Tini que incluye canciones como Fresa, Oye y Un beso Madrid. En el año 2023 se consagra en la industria musical tras publicar su álbum Cupido, con el que se va de gira por todo el mundo, este trabajo musical le otorgó éxitos internacionales como Miénteme, Maldita Foto, La triple T y Cupido, por mencionar algunos. Entre sus colaboraciones se encuentran artistas como Christian Nodal, Morat, Lola Índigo, Greeicy, Karol G y Sebastián Yatra. Actualmente, tiene 26 años de edad.

EMILIA

Emilia

Emilia Mernes es uno de los jóvenes talentos que están dando de que hablar en la música. Inició su carrera como vocalista de la banda uruguaya Rombai, pero renunció en el 2018. Fue en 2019 que firmó con Sony Music. En 2022 estrenó su álbum debut ¿Tú crees en mi?, del que se desprenden éxitos como Cuatro veinte, pero no fue hasta el año 2023 que alcanzó la fama internacional con su segundo álbum titulado MP3, de este se desprenden los éxitos Jagger, No se ve, GTA y La original. Es ahora una de las principales exponentes del pop y se encuentra en medio de una extensa gira con fechas por completo sold out. Actualmente, tiene 27 años de edad.