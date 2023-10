¿Por qué 1989 es el álbum más importante en la carrera de Taylor Swift?

El nombre de Taylor Swift es actualmente uno de los más importantes en la industria musical, principalmente del género pop; aunque esto no fue siempre así.

Para muchos podría parecer que la artista tiene pocos años de carrera, sin embargo, la realidad es que debutó en el año 2006 con su disco homónimo, el cual estafa enfocado al género country, sonido con el que la artista construyo sus primeros años de carrera, de este trabajo se desprendieron los sencillos Tim McGraw y Our Song, por mencionar algunos de los más conocidos. Su segundo trabajo musical fue el ganador del "álbum del año" en los Grammy, Fearless, publicado en 2008; y para 2010 lanzó Speak Now, en este momento, Taylor tenía 21 años de vida cumplidos.

Todos los trabajos musicales mencionados fueron éxitos, aunque debido a que su sonido era country, podría decirse que el público de Taylor era de nicho, siendo principalmente adolescentes quienes consumían su música, en tanto, el mundo estaba escuchando a estrellas como Lady Gaga, Katy Perry, Kesha, Beyoncé y Rihanna, quienes para ese momento eran las más grandes estrellas de la música.

En 2012, Taylor exploró el sonido pop en su álbum Red, el cual, aunque seguía siendo en su mayoría canciones country, tuvo varios sencillos con sonido pop como We are never getting back together, I knew you were trouble y 22; todos fueron éxitos mundiales. Este álbum marcó un antes y un después en la carrera de Swift, pues la colocó en el mapa global y la puso a competir con las grandes.

En 2014, el álbum fue nominado al Grammy como "álbum del año", en la ceremonia de entrega, Taylor vivió uno de los momentos más bochornosos de su carrera, pues cuando anunciaron al ganador, todo indicaba que era ella, sin embargo, el premio fue para Random Access Memories de Daft Punk. Esto hizo que Taylor se embarcara en cambiar su música, y el resultado fue espectacular.

Varios meses después, en agosto de 2014, para ser exactos, Taylor hizo su regreso musical con el tema Shake it Off, el cual alcanzó el puesto número uno del Billboard 200, el sonido era algo completamente nuevo, pues presentaba a Taylor como una estrella del pop. Sus siguientes sencillos, Bad Blood y Blank Space, también se colocaron en el primer puesto del Hot 100; además de conseguir otros éxitos como Wildest Dreams, Out of the woods y New Romantics.

El álbum se publicó el 27 de octubre del mismo año y fue un éxito rotundo, no solamente en ventas, sino a nivel crítico.

El nombre del álbum era 1989, año en que Taylor nació, lo cual era curioso, pues de alguna manera, Swift estaba renaciendo como artista.

Este trabajo le dio la oportunidad de ser más conocida en el mundo, e incluso, llegar a superar en el éxito de otras estrellas del pop que ya estaban para ese momento consagradas.

Se estima que tan solo en Estados Unidos ha vendido poco más de 6 millones de copias, a nivel global las ventas superan los 10 millones.

Además, este álbum hizo que Taylor cantara junto a Madonna, la reina del pop, lo cual puede ser tomado como un acto de bienvenida a la industria, pues hizo lo mismo con estrellas como Katy Perry, Britney Spears y Christina Aguilera.

Por si fuera poco, en la edición 58 de los Grammy, Taylor ganó por segunda ocasión “álbum del año” y “mejor álbum pop vocal”.

Lo que pasó después de 1989 es historia, desde entonces Taylor ha lanzado los álbumes Reputation (2017), Lover (2019), Cardigan (2020) y Evermore (2020) y Midnights (2022). Además, ha recuperado de a poco los derechos de sus primeros seis álbumes con las regrabaciones, de las cuales se han publicado hasta ahora: Fearless (Taylor’s Version) (2021), Red (Taylor’s Version) (2021), Speak Now (Taylor’s Version) (2022) y ahora, 1989 (Taylor’s Version).

En 2021 ganó nuevamente la categoría de "álbum del año" en los Grammy gracias a Folklore.