Speak Now, el álbum regrabado de Taylor Swift que más dedicatorias tiene

Los fans de Taylor Swift están celebrando el lanzamiento de la regrabación de su tercer álbum de estudio, Speak Now, el cual salió originalmente en el 2010, pero que la cantante ha decidido lanzar al mercado de nuevo en 2023, con la intención de recuperar los derechos de los "masters" de sus grabaciones.

Hace dos años, Taylor cumplió con lanzar las versiones regrabadas, conocidas como "Taylor's Version", de sus trabajos Fearless y Red; en los que además de regrabar canciones como All Too Well y Love Story, lanzó también canciones que su disquera rechazó, pero estaban destinadas para esos trabajos musicales, tal fue el caso de los temas como Better Man y I Bet You Think About Me.

Ahora, es el turno de Speak Now, álbum favorito de los fans, y es que es considerado como el más personal de la artista, debido a que las canciones fueron escritas en su totalidad por Swift, no aparece nadie más en los créditos, siendo esto algo de aplaudir, pues la cantante tenía entre 19 y 20 años cuando ocurrió.

Cabe señalar que este trabajo musical es el que menos éxitos radiales o virales tiene, siendo el sencillo principal, Mine, el más conocido; sin embargo, es el que tiene más canciones memorables, pues como se mencionó es el más personal de Swift. Es una especie de diario, por lo que hay canciones que hablan de momentos muy específicos de la cantante, como la humillación pública que vivió del rapero Kanye West en el 2009, cuando la interrumpió al recibir un premio en los MTV VMA, o su turbulento romance con Joe Jonas.

A continuación señalamos algunas de las referencias más claras en sus canciones; si bien algunas no han sido confirmadas, los fans de Taylor han definido las canciones con momentos muy concretos en la carrera y vida personal de Swift.

LAST KISS- JOE JONAS

En el álbum Fearless (2008), Taylor Swift celebraba su romance con Joe Jonas en la canción Forever & Always; sin embargo, la relación terminó y no muy bien, pues el vocalista de los Jonas Brothers decidió cortar a Swift en una llamada que duró 27 segundos. La cantante representó esto en la canción Last Kiss. Cabe señalar que en la regrabación de Fearless hay otra canción dedicada a Joe: Mr. Perfectly Fine.

BETTER THAN REVENGE- CAMILLA BELLE

Continuando con la relación de Joe Jonas, la canción Better Than Revenge se dice que está dedicada a la actriz Camilla Belle, aunque nunca se ha confirmado a qué actriz se refiere Swift en la canción. En resumen, Camilla empezó a salir con Joe Jonas tras la ruptura del exchico Disney con Taylor. Como dato importante, Taylor cambió la letra de la canción porque resultaban ofensivas y los tiempos han cambiado.

BACK TO DECEMBER- TAYLOR LAUTNER

Back to december es una balada country, una de las favoritas de los fans de Swift y es que también tiene nombre y apellido. La canción se la dedicó al actor Taylor Lautner, protagonista de Crepúsculo y al que Taylor conoció en las grabaciones de la película Día de los enamorados. Aunque fue un romance breve de otoño, fue suficiente para que Taylor dedicara una de sus mejores canciones de toda su carrera.

DEAR JOHN- JOHN MAYER

Esta canción es más que obvio que va dedicada para John Mayer, con quien Taylor salió cuando tenía 19 años, mientras que ella tenía 31. Una relación destructiva que terminó en una dolorosa balada.

MINE- CORY MONTEITH

Aunque esto nunca pudo ser confirmado, se dice que Taylor Swift mantuvo un romance secreto con el fallecido protagonista de Glee, Cory Monteith. Los rumores señalan que estuvieron juntos un mes aproximado. Curiosamente, la canción fue cantada en Glee.

ENCHANTED- ADAM YOUNG

Enchanted es la canción más destacada de Speak Now, tema que se ha mantenido en el gusto del público, a pesar de que han pasado varios años de su lanzamiento y nunca fue un sencillo oficial. La canción habla sobre como Taylor conoció a un hombre del que se enamoró a primera vista, queriendo ser correspondida. Se dice que el hombre al que se refiere la canción es el músico Adam Young del grupo Owl City.

INNOCENT- KANYE WEST

Esta canción no tiene nada que ver con un exnovio, sino con la controversia que vivió Swift en los MTV Video Music Awards del 2009, cuando Taylor ganó el premio de Video Pop del Año por el tema You Belong With Me, algo que no le pareció a Kanye West, quien subió al escenario para interrumpir el discurso de agradecimiento de una novata Swift. Kanye aseguraba que ese premio era en realidad para Beyoncé por su video de Single Ladies. Al final, esa noche, Beyoncé ganó el premio más importante, el de Video del Año, por la canción mencionada, Beyoncé cedió su tiempo para que Taylor dijera su discurso interrumpido; sin embargo, un año después, en la entrega de los premios del 2010, Taylor estrenó Innocent, una balada que dedicó a "alguien a quien perdonó por lo que dijo frente a todo el mundo".