No le pongas brackets a tu hijo sin saber esto

Una buena salud bucal no se limita únicamente a la ausencia de caries o tener los dientes blancos y limpios. Incluso si no hay caries, se recomienda tomar en cuenta otros problemas tanto estéticos como funcionales.

Desde el punto de vista estético, los dientes mal posicionados o desalineados, conocidos comúnmente como dientes chuecos, no solo afectan la apariencia, sino que pueden ser más susceptibles a desarrollar caries, formación de placa y cálculo dental debido a dificultades en la higiene oral.

También la mala posición de los dientes puede causar desgastes en la superficie dental, desde leves a severos, lo que podría alterar la forma de los dientes y generar problemas en la articulación temporo-mandibular.

¿Cómo funcionan y para qué sirven los brackets?

Son pequeños aparatos que se colocan en cada diente y actúan como anclas para dirigir el movimiento de los dientes hacia su lugar correcto.

Existen varios tipos de brackets lo cuales varían entre porcentaje de presión, el material con el que están hechos, si son autoligables, si utilizan bandas o ligas elásticas, entre otros.

Hay brackets estéticos que son casi imperceptibles a distancias medias, estos también se dividen en subtipos.

Cada tratamiento tiene una duración y es personalizado.

En el caso de los brackets convencionales se usan ligas, estas bandas elásticas desempeñan un papel crucial en la corrección de la mordida, además de cerrar espacios entre dientes y modificar colmillos mal posicionados. Estos suelen ser los más accesibles por su precio.

El tipo de brackets a utilizar depende del tratamiento y el objetivo a corregir, para lo cual, su dentista puede presentarle distintas opciones que sean más convenientes para su hijo o hija.

Los frenillos se pueden ver como si fueran entrenadores personales para los dientes, pues, aplican suaves presiones para guiarlos hacia la posición ideal, de la misma manera en que se endereza el crecimiento de una planta con un tutor.

Son útiles para alinear dientes que están torcidos o espaciados y sirven para corregir problemas de mordida. También se utilizan para desplazar los dientes y crear espacio para implantes dentales.

La mala posición dental dificulta una adecuada higiene bucal, lo que puede aumentar el riesgo de caries y enfermedades de las encías al tener dificultades para cepillar y usar hilo dental.

Además de mejorar la función, los brackets también pueden tener un impacto estético significativo, ayudando a lograr una sonrisa más atractiva.

En conjunto, recuerda que existe una serie de hábitos que se deben incorporar para conservar la salud dental.

Conserva tu salud dental con los cuidados adecuados.

¿Cuál es la mejor edad para ponerse los brackets?

Es posible que los niños de apenas siete años utilicen aparatos de ortodoncia y otros dispositivos dentales sin que afecte significativamente su salud, autoestima o relaciones sociales con otros niños.

No obstante, se debe tener en cuenta a los niños que aún no han desarrollado sus dientes permanentes, ya que pueden tener problemas con los brackets.

Por ello se recomienda a los padres esperar hasta que el niño cuente con algunos dientes permanentes antes de considerar tratamientos ortodónticos.

La edad adecuada para ponerse brackets según los ortodoncistas , suele ser entre los nueve y 13 años, ya que esta etapa ayuda a prevenir enfermedades bucales y desgaste dental. Sin embargo, este tipo de tratamiento es perfectamente viable tanto para adultos como para adolescentes.

¿Duele usar brackets?

Aunque la colocación inicial de los brackets no suele ser dolorosa, es habitual experimentar cierta incomodidad en los días subsiguientes debido a los ajustes y movimientos dentales.

Esta incomodidad puede manifestarse como sensibilidad al comer y ocasionalmente rozaduras en los labios o mucosas, provocadas por la presencia de los brackets metálicas.

Para tratar las rozaduras, su dentista le proporcionará una cera especial que cubra la parte de los brackets que están lastimando la cavidad bucal. Esta cera también puede conseguirse en farmacias.

Tratamientos sencillos pueden durar hasta un año y otros más completos hasta 3 o 4 años aproximadamente.

¿Cuánto cobran por poner brackets?

Los costos asociados a los tratamientos ortodóncicos pueden fluctuar considerablemente, esto se debe a las múltiples variables como la reputación y ubicación de la clínica, la experiencia y prestigio del especialista, así como la complejidad y los materiales requeridos para el tratamiento.

Toma en cuenta

Con los brackets, la limpieza debe ser bastante minuciosa, ya que es más sencillo que se acumule sarro entre los dientes. Por lo tanto, se debe utilizar además del cepillo e hilo dental, un cepillo con pequeño cabezal que pueda introducirse entre los aparatos y el arco metálico para asegurarse de que no quedan restos de comida.

Existen cepillos especiales con dos cabezales en el que se incluye el cepillo de menor tamaño.

De no llevar una limpieza adecuada, será más susceptible a caries y otros problemas dentales a mediano y largo plazo como gingivitis, periodontitis, entre otros. Esto aplica para toda la familia en todo momento aunque no tenga brackets. Conoce a mayor profundidad las consecuencias para la salud si no cepillas tus dientes por noches.

¿Cómo saber si necesito brackets?

Existen algunas formas de saber si es necesario el uso de brackets, si se cumple con alguno de los indicios aquí mencionados, se recomienda acudir con un especialista que pueda realizar una valoración exacta:

Dientes mal alineados.

Espacios muy grandes entre los dientes (diastemas).

Dientes ausentes.

Dientes con desgastes.

Dolor en la articulación temporo mandibular.

Problemas para abrir o cerrar.

Disarmonía entre los huesos maxilares (mandíbula o maxilar superior con sobrecrecimiento).