¿Cómo proteger la vista del menor?

Los problemas de la vista pueden detectarse desde el primer año de vida, lo que puede tener serias consecuencias en el desarrollo del ser humano. Por esa razón, en entrevista, el oftalmólogo Ian Iván Cárdenas Rodríguez da algunos aspectos a tener en cuenta para mantenerse siempre alerta.

¿Desde qué edades es posible detectar problemas de la vista en niños?

Se pueden detectar alteraciones estructurales, anatómicas y de motilidad desde el nacimiento. También existen pruebas especificas para niños no verbales para toma de agudeza visual entre cero a tres años.

¿Qué pueden detectar los padres como focos rojos respecto a la vista de sus hijos?

Los padres pueden detectar alteraciones en la motilidad ocular, ausencia de reflejo rojo en uno o en ambos ojos, en niños de cero a tres años, dificultad para seguimiento de los objetos o para tomar los objetos. En los niños que acuden a la escuela, se puede observar un bajo desempeño académico, necesidad de sentarse cerca del pizarrón para poder realizar notas, dificultad para realizar actividades recreativas, golpes y caídas.

¿Con quién tiene que acudir cuando se tengan dudas al respecto?

Se debe acudir con un médico oftalmólogo para realizar una valoración completa de todas las estructuras oculares y, si amerita, también una graduación de lentes

¿En qué puede afectar a un niño tener problemas de la vista?

Bajo desempeño académico, necesidad de sentarse cerca del pizarrón para poder realizar notas, dificultad para realizar actividades recreativas, golpes y caídas.

¿Cuál es la importancia de ir con un especialista y no recurrir a improvisaciones?

En muchos casos, si existe una alteración anatómica o si no se llegan a corregir los defectos refractivos, la visión puede verse afectada de manera permanente.

¿Qué sucede si no se atiende al menor?

En caso de no corregir defectos refractivos se puede generar una ambliopía, conocida coloquialmente como ojo flojo, el cual es un ojo que no alcanza un desarrollo visual completo y, por lo tanto, afecta la capacidad visual final. Además de defectos refractivos existen alteraciones que si no se tratan pueden llevar a la ceguera.

¿Qué soluciones existen a los problemas de la vista del menor?

Va a depender del caso, desde procedimiento quirúrgicos (para catarata congénita), uso de lentes (defectos refractivos, algunos tipos de estrabismo). Cada caso se debe valorar para tomar la mejor decisión para el paciente.