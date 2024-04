Consejos de Harvard para tener memoria ágil después de los 60

A medida que envejecemos, es natural que experimentemos cambios en nuestra memoria, pero existen prácticas y hábitos que pueden ayudarnos a mantenerla ágil y saludable a lo largo del tiempo.

La neurocientífica Lisa Genova, autora del best seller "Remember: The Science of Memory and the Art of Forgetting", comparte siete consejos fundamentales para preservar la memoria después de los 60 años, basados en su experiencia y conocimientos en el campo de la neurociencia.

El primer consejo de Genova es utilizar la visualización como herramienta para mejorar la memoria. Al crear imágenes mentales de lo que queremos recordar, fortalecemos las conexiones neuronales y facilitamos la retención de la información. Además, sugiere utilizar la imaginación y la creatividad al recordar, incorporando elementos extraños o sorprendentes para hacer que los recuerdos sean más vívidos y duraderos.

Otro consejo es personalizar los recuerdos, asociándolos con aspectos de nuestra propia vida e historia personal. Esto refuerza la conexión emocional con la información y facilita su almacenamiento en la memoria a largo plazo. Además, Genova resalta la importancia de buscar el drama en las experiencias, ya que los recuerdos emocionalmente cargados tienden a ser más memorables.

La práctica y la repetición son clave para fortalecer la memoria muscular y mejorar la ejecución de tareas físicas. De esta misma manera, el siguiente consejo es el uso de señales de recuperación, como olores específicos o momentos del día, puede ayudar a desencadenar recuerdos que de otra manera podrían estar olvidados.

Por último, Genova enfatiza la importancia de externalizar nuestra memoria mediante el uso de listas, calendarios y notas adhesivas. Aceptar que no podemos recordarlo todo y utilizar herramientas externas para organizarnos puede aliviar la carga cognitiva y facilitar la retención de información importante.

Por sobre todo, no descuides tu salud general y el ejercicio. Sabido es que mantener estas dos áreas en equilibrio benefician la actividad cerebral, lo que incluye también el funcionamiento de tu memoria.