Técnica que ayudará a mantener sin frío a tu mascota

Cuidar de nuestras mascotas no solo tiene que ver con alimentarlos y sacarlos a pasear. Su salud depende de muchos factores y somos nosotros los que debemos velar por su bienestar. En esta oportunidad nos referiremos a los perros y un tema en particular como lo es cuidarlos de las bajas temperaturas que pueden traerles serias complicaciones.

Cuando los perros quedan expuestos a bajas temperaturas por prolongados períodos de tiempo, puede verse muy afectada su salud. Nuestras mascotas podrían desarrollar hipotermia, que tiene diferentes niveles, si la temperatura de su cuerpo desciende a niveles muy bajos, apareciendo síntomas muy marcados como temblores corporales o dificultad al caminar. Evitarlo es un primero paso, pero qué sucede cuando demuestran que tienen frío.

Cómo calentar a un perro

Lo primero a destacar es que si tu perro se encuentra con alguno de los síntomas de estar padeciendo mucho frío, lo recomendable es que lo lleves de inmediato con un veterinario. Lo otro será evitar que nuestra mascota llegue a exponerse a bajas temperaturas y, si lo hace, que podamos cuidar de su salud de una manera efectiva. Todo estará en nuestras manos y es por ello que este artículo te resultará de mucho interés.

Son criaturas altamente sensibles

Siempre lo ideal será prevenir, por lo que se recomienda que durante el invierno sus paseos no sean prolongados y que puedan utilizar un chaleco si su pelaje es corto. De todos modos, a continuación, te compartiremos una técnica recomendada para calentar a un perro con frío. Esta puede emplearse cuando no estamos ante un caso de hipotermia y la salud de nuestra mascota no está ya en peligro. La idea es contrarrestar el frío que pueda tener y cuidarlo con estar recomendaciones de veterinarios.

Con una toalla puedes absorber la humedad de su pelaje

Cubrir al perro con mantas térmicas o polares

Darle de beber caldo de hueso

Acondicionar el ambiente a una temperatura de entre 24 y 26 °C

Evitar utilizar calefactores o aparatos eléctricos para brindarles calor. El objetivo es evitar que nuestros perros puedan quemarse