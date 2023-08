La alimentación del adulto mayor

Una buena alimentación debe formar parte de todas las etapas de la vida, puesto que es el combustible que brindará las energías necesarias para sobrepasar los obstáculos que impone la rutina, ya sean físicos o mentales.

En el adulto mayor, la alimentación sigue siendo un aspecto fundamental, sobre todo para que conserve sus energías, y con éstas su independencia, al mismo tiempo que controla o evita enfermedades que pueden disminuir su calidad de vida.

Para esto, consultamos a la nutrióloga del Hospital General de Zona número 46, Argelia Ramírez González, quien habló sobre algunos mitos que acompañan la manera en que el adulto mayor debe ingerir los alimentos.

1. La alimentación de un adulto mayor es diferente

No es tan sencillo. Como en cualquier otra altura de la vida, el plato del buen comer es la guía a seguir para tener una dieta de calidad. Los aspectos que se deben cumplir, dice la nutrióloga, es que el menú debe ser completo, con integrantes de cada grupo durante el desayuno, la comida y la cena: fruta, verdura, productos de origen animal (como puede ser carne, lácteos o huevo), leguminosas (como frijoles, habas, chícharos) y cereales (como maíz o trigo), para que su sistema inmune y digestivo tenga una buena función y le permite obtener todos los nutrientes necesarios.

2. Sólo se debe pensar en lo que contiene el menú

Argelia Ramírez explica que cuando se diseña una dieta, son varios los aspectos que se deben tomar en cuenta. Además de integrar los alimentos del plato del buen comer, es necesario construir una dieta que sea balanceada y variada, para evitar la monotonía y un posible rechazo a las comidas. Además de esto, se debe cuidar la higiene puesto que se debe buscar la inocuidad de la comida, puesto que le da mejor apariencia, lo que permite que se vea más apetitosa, además de reducir el riesgo de padecer enfermedades gastrointestinales.

3. Se deben tomar en cuenta las particularidades de cada persona

La nutrióloga explica que no hay ninguna dieta universal, ningún régimen que pueda ser aplicable, con iguales buenos resultados, a todas las personas. Con los adultos mayores se vuelve más compleja aún esta diferenciación, porque no es difícil encontrar personas en este rango de edad que tengan padecimientos, desnutrición o particularidades que les impiden consumir toda clase de alimentos. Ramírez explica así que es necesario que la dieta se ajuste al peso, edad, morfología, estado de salud y hasta costumbres, como las religiosas, para que no sólo pueda ser más útil, sino que sea más sencilla de seguir.

4. Un adulto mayor puede comer lo que el resto de la familia

Esto va a seguir dependiendo de las particularidades de cada persona. Hay adultos mayores que no cuentan con todas sus piezas dentales, o que no tienen ya dentadura, por lo que es imposible que consuman alimentos sólidos. Forzarlos a ello sólo va a hacer más difícil seguir una dieta. Si su dentadura no lo permite, entonces es necesario reflexionar la necesidad de entregar las comidas en forma de purés, para que obtenga la mayor cantidad de nutrientes. Esto evitará que caiga en la desnutrición.

5. La proteína sigue siendo importante a esa edad

Así es. Una buena cantidad de proteína ayuda a que el adulto mayor obtenga la fuerza necesaria para mantener su independencia. También recomienda la nutrióloga alimentos ricos en fibra, en vitaminas y minerales, como la E y la C.

6. Su plato nos da señales

Una vez que el adulto mayor ha terminado de comer, se puede hacer una vigilancia de los alimentos que dejó. Esto se traduce en variaciones que se deben hacer, sobre todo si se nota una disminución en el tamaño de la circunferencia de la cintura, brazo o pantorrilla.

Ver el planto permite conocer qué está comiendo y qué no, si algo lo ha dejado de comer porque no le gusta, no lo puede masticar o le hace daño. Lo mismo sucede con el consumo de alcohol, que se convierte en un indicador al momento de consumir menos alimentos.