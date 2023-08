Disfruta tu vejez

Goza de tu abril y mayo, que ya te llegará tu octubre… decía mi abuela como si la vejez se tratara de una época en la cual ya no se podía disfrutar en absoluto. A mí me parecía una eternidad que llegara ese octubre, aunque cada vez lo veo más cercano, pero no tan aterrador como ella lo planteaba.

Así es en todos los casos, cuando estamos jóvenes no pensamos que la vejez nos va a alcanzar un día, pero tras haber conocido la generación de mi abuela, veo con agrado que los nuevos adultos mayores están abrazando esta etapa de una manera diferente, como una parte natural del ser humano donde priorizan la salud y bienestar, aspectos fundamentales para disfrutar de una vida plena y activa.

Sí, es una realidad que la capacidad física es diferente, pero se deben seguir integrando actividades para conservar la salud cardiovascular, mejorar la fuerza muscular, además de mantener la flexibilidad y la coordinación.

Entre los consejos para actividades físicas que se pueden integrar, están:

Caminatas diarias. Las cuales se pueden realizar en un entorno agradable, para contribuir también a la salud mental.

Ejercicios para la flexibilidad. Indispensables en esta etapa, pueden ser ejercicios de yoga restaurativo y estiramientos para reducir la rigidez y aliviar posibles dolores articulares.

Ejercicios de fuerza. Se pueden emplear pesas ligeras o bandas elásticas para mantener la masa muscular y la densidad ósea.

Natación, aquazumba o cualquier otro ejercicio en el agua. El gran beneficio es que este tipo de entrenamiento es de bajo impacto y se pueden trabajar los músculos sin dañar las articulaciones.

Mente ágil en cuerpo sano

El entretenimiento también es esencial para promover la actividad mental y enriquecer la vida emocional. Algunas opciones son:

Lectura. Leer libros, revistas, periódico, mantendrán la mente activa y siempre se puede aprender algo nuevo.

Pasatiempos creativos. Hay que estar disponible y con la convicción de que nunca es demasiado tarde para aprender. Inscribirse a un curso de jardinería, manualidades, baile y otras actividades creativas proporciona gran satisfacción personal y estimula la convivencia.

Juegos de destreza. Pueden ser juegos de mesa como el ajedrez, dominó, rompecabezas o bien buscar aplicaciones en un dispositivo, que ahora abundan y hay de todo tipo para mejorar las habilidades mentales.

Tecnología. Cada vez más, los adultos mayores se sumergen al mundo de los dispositivos electrónicos y ahora más que nunca es indispensable saber manejarlos. Si aún no lo intentan, pueden tomar un curso o bien solicitarle a un familiar que les enseñe sobre internet y otras herramientas.

Viajar. Si existe la posibilidad, realizar viajes, aunque sea cortos, enriquecen la vida de las personas y proporcionan una perspectiva diferente.

Es importante destacar que siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de integrarse a alguna actividad física, sobre todo si hay problemas de salud preexistentes.

Siempre debemos tener presente que adoptar un enfoque activo y participativo en cada etapa de nuestra vida, nos ayudará a disfrutar de un envejecimiento saludable y gratificante.