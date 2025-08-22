+ Salud ENFERMEDADES ADULTOS MAYORES VIDA SALUDABLE

Xava Drago: ¿qué es el cáncer de estómago, padecimiento que tuvo?

A los 17 años, Xava Drago comenzó su carrera musical en bandas como Ultimátum y Megatón. En 1989 fundó Coda de la mano del guitarrista Toño Ruiz, lo que le convirtió en una figura clave del rock mexicano de los noventa.

Este jueves se dio a conocer el fallecimiento de Xava Drago, vocalista de la banda de rock mexicano Coda. La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial emitido por el grupo.

El cantante había sido diagnosticado en 2024 con cáncer de estómago, enfermedad contra la que luchó durante varios meses.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer de estómago, también llamado cáncer gástrico o estomacal, se origina cuando las células que revisten el estómago comienzan a crecer de manera descontrolada. Con el tiempo, estas células malignas pueden extenderse a otras áreas del cuerpo.

Este tipo de cáncer suele desarrollarse de forma lenta, a lo largo de varios años. Antes de que aparezca un tumor, pueden producirse cambios precancerosos en la mucosa del estómago. Dichos cambios, al no generar molestias evidentes, suelen pasar inadvertidos en la mayoría de los pacientes.

El cáncer de estómago no siempre se manifiesta en sus primeras fases. En la mayoría de los casos, los síntomas aparecen cuando la enfermedad ya está avanzada. Según Mayo Clinic, los signos más frecuentes incluyen:


    

  • Dificultad para tragar.
    • 

  • Dolor abdominal persistente.
    • 

  • Sensación de hinchazón después de ingerir alimentos.
    • 

  • Saciedad temprana al comer porciones pequeñas.
    • 

  • Pérdida de apetito.
    • 

  • Acidez e indigestión frecuente.
    • 

  • Náuseas y vómitos.
    • 

  • Pérdida de peso involuntaria.
    • 

  • Fatiga intensa.
    • 

  • Heces oscuras o con presencia de sangre.
    • 



Estos síntomas pueden confundirse con otros problemas digestivos, lo que retrasa el diagnóstico oportuno.

Tipos de cáncer de estómago


El tipo de cáncer depende de la célula en la que se origina. Los principales son:


Adenocarcinoma: se desarrolla en las células productoras de mucosidad. Representa la gran mayoría de los casos diagnosticados.


Tumores del estroma gastrointestinal: surgen en células nerviosas específicas de la pared del estómago y pertenecen al grupo de sarcomas del tejido blando.


Tumores carcinoides: se originan en células neuroendocrinas que cumplen funciones relacionadas con hormonas y nervios.


Linfoma: comienza en células del sistema inmunitario y, en algunos casos, puede formarse en el estómago al intentar combatir infecciones.

¿Se puede prevenir el cáncer de estómago?


Expertos en salud recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Mayo Clinic señala las siguientes:


    

  • Incrementar el consumo de frutas y verduras frescas.
    • 

  • Limitar la ingesta de alimentos procesados, salados o ahumados.
    • 

  • Evitar el tabaquismo, ya que aumenta la probabilidad de cáncer gástrico.
    • 



Aunque estas recomendaciones no eliminan por completo el riesgo, pero contribuyen a fortalecer la salud digestiva y a disminuir la probabilidad de aparición de tumores.

estómago cáncer

               


