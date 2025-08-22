+ Salud ENFERMEDADES ADULTOS MAYORES VIDA SALUDABLE

Profeco: este es el único refresco en México que no utiliza jarabe de maíz, ¿es más saludable?

La autoridad mexicana revela cuál refresco light evita el jarabe de maíz y cómo afecta esto a la salud.

Profeco señala el único refresco light en México sin jarabe de maíz/ Especial

Profeco señala el único refresco light en México sin jarabe de maíz/ Especial

NEYEN AVILA

En un análisis reciente, Profeco destacó la existencia de un único refresco light en México que no contiene jarabe de maíz en su formulación. Mientras muchas marcas promocionan sus productos como bajos en azúcar, la mayoría aún emplea este endulzante, derivado del almidón de maíz, que puede generar efectos negativos en la salud cuando se consume en exceso.

La bebida señalada se caracteriza por su bajo contenido calórico, ausencia de conservadores y sabor ligero, posicionándose como una alternativa más saludable dentro de las opciones disponibles en supermercados y tiendas.

Riesgos del jarabe de maíz en la dieta

El jarabe de maíz, especialmente el de alta fructosa, se vincula con aumento de peso, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. También puede provocar hígado graso y contribuir al síndrome metabólico, afectando la presión arterial y los niveles de glucosa. Por su parte, la exposición frecuente a este endulzante incrementa el riesgo de caries y otras enfermedades dentales.

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad
VER TAMBIÉN Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad
El año pasado se registraron alrededor de 190 mil muertes por enfermedades cardiovasculares; 110 mil por diabetes mellitus, asociadas al alto consumo de bebidas azucaradas.

Para quienes buscan cuidar su salud sin renunciar al sabor del refresco, elegir alternativas libres de jarabe de maíz puede ser clave. La opción sugerida por Profeco destaca precisamente por evitar este ingrediente y brindar un perfil más limpio y seguro para el consumo moderado.


Una opción más saludable para quienes buscan cuidar su consumo de azúcar/ Especial
Una opción más saludable para quienes buscan cuidar su consumo de azúcar/ Especial


Cómo elegir un refresco más saludable


Además de revisar los ingredientes, es fundamental considerar la frecuencia y cantidad de consumo. Aunque un refresco libre de jarabe de maíz representa un avance, las autoridades sanitarias recomiendan mantener la ingesta de bebidas azucaradas y ultraprocesadas al mínimo. Leer etiquetas y optar por versiones naturales o bajas en azúcar ayuda a reducir riesgos asociados al consumo excesivo de edulcorantes.

Disminuyen 94% casos de dengue en Coahuila respecto al año pasado
VER TAMBIÉN Disminuyen 94% casos de dengue en Coahuila respecto al año pasado


La guía de Profeco sirve como referencia confiable para consumidores preocupados por su dieta y estilo de vida. Con la creciente oferta de bebidas light en México, identificar opciones seguras es cada vez más importante.


               
               


               

               
               

               
               
               
