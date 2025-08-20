¿Votar a los 16? Diputada de MC sugiere reducción en la edad mínima para votar

En el marco de la discusión sobre la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, dio a conocer la intención de su partido de reducir la edad mínima para votar de 18 a 16 años.

Durante una mesa de análisis con la periodista Azucena Uresti, en la que también participaron la senadora de Morena, Andrea Chávez, y la diputada del PT, Lilia Aguilar, Ballesteros subrayó la importancia de que los jóvenes tengan mayor acceso a los espacios de poder.

"Tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, cómo bajar la edad para votar a 16 años. Los jóvenes están listos, quieren tomar a México en sus manos”, afirmó la legisladora.

La propuesta surge a raíz de las interacciones que el excandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ha tenido con jóvenes universitarios.

Estas conversaciones han llevado a la conclusión de que los jóvenes están listos para participar en los procesos electorales, pero no necesariamente a través de las vías tradicionales. Por ello, la diputada emecista también propuso una modalidad de voto electrónico.

"Si pensamos una reducción de la edad para votar, tendríamos que estar poniendo sobre la mesa el voto electrónico, para las juventudes especialmente, pero también para toda la población, porque es cómo ellos se comunican con el mundo, es como ellos participan", expuso.

La legisladora concluyó que la vida política, que también les pertenece a los jóvenes, debería "hablar su propio idioma".

¿En qué países votan los menores de 18 años?

La propuesta de Movimiento Ciudadano no es única en el mundo. Actualmente, varios países y regiones han adoptado el derecho al voto para personas menores de 18 años, ya sea de forma general o para tipos específicos de elecciones.

Entre los países que permiten el voto desde los 16 años se encuentran:

Austria: Es el único país de la Unión Europea que permite el voto a los 16 años en todas las elecciones, incluyendo las nacionales, regionales, locales y europeas.

Es el único país de la Unión Europea que permite el voto a los 16 años en todas las elecciones, incluyendo las nacionales, regionales, locales y europeas. Argentina: Reconoce el derecho al voto a partir de los 16 años a través de la Ley de Voto Joven.

Reconoce el derecho al voto a partir de los 16 años a través de la Ley de Voto Joven. Brasil: Los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar en las elecciones si lo desean.

Los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar en las elecciones si lo desean. Alemania, Malta y Bélgica: Permiten el voto para jóvenes de 16 y 17 años específicamente en las elecciones al Parlamento Europeo.

Permiten el voto para jóvenes de 16 y 17 años específicamente en las elecciones al Parlamento Europeo. Grecia: Ha reducido la edad de voto a los 17 años.

Además, otras naciones han implementado el voto para menores de 18 en ciertas circunstancias:

Escocia y Gales (Reino Unido): Los jóvenes de 16 años ya podían votar en sus elecciones locales y nacionales antes de una propuesta reciente para bajar la edad de voto en todo el Reino Unido.

Los jóvenes de 16 años ya podían votar en sus elecciones locales y nacionales antes de una propuesta reciente para bajar la edad de voto en todo el Reino Unido. Bosnia, Eslovenia y Croacia: Los menores de 18 años pueden votar si tienen un trabajo remunerado.

Los menores de 18 años pueden votar si tienen un trabajo remunerado. Hungría e Indonesia: Los menores pueden votar si están casados.

