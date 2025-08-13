Nacional Reforma electoral Narcotráfico Profeco Alonso Ancira

¿Qué propone el PAN incluya la reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum?

El PAN se declaró dispuesto a participar, llamado a que haya mayor transparencia y se fortalezcan los tribunales y el Instituto Electoral

Este miércoles, los legisladores del Partido Acción Nacional ofrecieron una rueda de prensa donde abordaron entre otros temas la propuesta de reforma electoral. 

El diputado José Lixa declaró que esperarán a si la Comisión Presidencial escuchará a la sociedad civil y los partidos políticos, pero cuestionó la exclusividad que mantienen sus integrantes, sobre el voto. 

"¿A quién se le ocurre pensar que alguno de ellos, que tiene responsabilidades, que por cierto nada tienen que ver con procesos electorales, va a votar algo distinto de lo que se les instruye en la mañanera?".

El PAN se declaró dispuesto a participar, llamado a que haya mayor transparencia y se fortalezcan los tribunales y el Instituto Electoral.

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, pronunció que si se quiere una reforma electoral se debe "empezar" por dos temas centrales:


- Sobrerrepresentación


- Financiamiento del narco a las elecciones


Del primero, Anaya cuestionó que Morena sacó el 54 por ciento de los votos y controla más del 75 % de las Cámaras. "Que haya representación pura, si sacan 54 %, que tengan 54 %, si la oposición sacó 46 %, que tengamos 46; eso sí sería una reforma justa. 


Del segundo llamó a que con la reforma electoral se anulen las elecciones y haya las consecuencias más severas que permita la ley, cuando se demuestre que el crimen organizado participó en un proceso electoral. 



               
               


               

               
               

               
               
               
