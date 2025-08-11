Instala Sheinbaum la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez.

Se avanzó en la planeación de los foros que se realizarán en todo México a fin de consolidar la democracia.

Como se reportó el pasado 4 de agosto, la Presidencia Ejecutiva de la Comisión será presidida por Pablo Gómez Álvarez y estará integrada por la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos; Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; Coordinación de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Pablo Gómez indicó que la Comisión tomará en cuenta, críticas, opiniones y propuestas.

"El objeto de la Comisión es realizar consultas de análisis sobre el sistema electoral mexicano y elaborar propuestas de reforma. Las consultas se llevarán a cabo de manera amplia e incluyente a ciudadanía en general; organizaciones sociales y civiles; partidos nacionales y locales; comunidades indígenas; integrantes de centros de educación e investigación; autores y analistas sobre temas políticos; organización y centros de migrantes mexicanos en el extranjero; órganos electorales, administrativos y judiciales", describió el extitular de la Unidad de inteligencia Financiera (UIF).

Aseguró que toda la ciudadanía podrá acceder a ser consultada por la Comisión a través del portal oficial de Internet: "Que será abierto a las críticas, opiniones y propuestas". Dijo que serán publicadas en este mismo medio en su totalidad.

La Comisión, refirió Gómez, llevará a cabo audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas, así como con especialistas: "La comisión organizará debates públicos. La Comisión realizará eventos públicos en distintas ciudades del país a fin de promover la difusión y discusión de críticas, opiniones y propuestas sobre el sistema electoral mexicano".

Los foros y debates se realizarán en la Secretaría de Gobernación (Segob) y también se contemplan encuestas de opinión.

La Comisión presentará conclusiones a la Presidenta de la República en enero del 2026.

Aunque la Comisión establece que las consultas con los diferentes sectores estos tendrán voz, pero no voto.

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que ante los posibles reclamos del Partido Verde y el Partido del Trabajo, la reforma va a pasar, señalando que en el movimiento "no hay pensamiento único"

"Hay distintos puntos de vista y tanto dentro como fuera se va a tomar en cuenta todo".