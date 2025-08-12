INE debe mantenerse autónomo en cualquier reforma electoral: presidente del INE en Coahuila

Frente al escenario de una posible reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal, el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, José Luis Vázquez López, subrayó la necesidad de mantener la autonomía del órgano electoral como un pilar fundamental de la democracia mexicana.

Vázquez López reconoció que hay espacio para revisar y mejorar algunos aspectos del sistema electoral, sobre todo en función de las recientes reformas legislativas, como la judicial, que han exigido adaptaciones normativas por parte del INE.

“Sí hay temas que deben revisarse. En reformas anteriores quedaron áreas de oportunidad, y eso nos obliga a ajustar reglamentaciones y procedimientos”, indicó.

El funcionario electoral valoró positivamente la disposición al diálogo mostrada por el nuevo gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a través de la Comisión Presidencial presentó una serie de temas prioritarios para el debate. Aclaró, no obstante, que la lista no es limitativa, lo cual considera un buen punto de partida para una discusión plural.

“Lo relevante es que se genere un espacio amplio para el análisis, donde participen expertos, partidos, ciudadanos y actores del sistema electoral. El objetivo debe ser claro: fortalecer la democracia, no debilitarla”, expresó.

Vázquez López hizo énfasis en que cualquier reforma debe preservar dos elementos esenciales que han garantizado elecciones creíbles en México durante más de tres décadas, la autonomía institucional del INE y el profesionalismo de su personal.

“La autonomía del INE ha sido la base de la estabilidad electoral del país. Junto con un servicio profesional electoral de carrera, ha permitido organizar procesos confiables y transparentes”, afirmó.

Destacó que esa profesionalización no es casual, sino resultado de una estructura técnica que requiere recursos y formación continua.

“El Servicio Profesional Electoral Nacional es parte esencial de esa calidad institucional. No puede dejarse de lado si se busca una mejora real”, advirtió.

Finalmente, el Presidente de la Junta Local del INE en Coahuila reiteró que una reforma electoral puede ser útil, siempre que no atente contra los fundamentos que han dado legitimidad a los procesos democráticos en el país.