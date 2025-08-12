Coahuila MONCLOVA Reforma electoral SALTILLO AHMSA GOBIERNO DE COAHUILA

Reforma electoral

INE debe mantenerse autónomo en cualquier reforma electoral: presidente del INE en Coahuila

Vázquez López hizo énfasis en que cualquier reforma debe preservar la autonomía institucional del INE y el profesionalismo de su personal

INE debe mantenerse autónomo en cualquier reforma electoral: presidente del INE en Coahuila

INE debe mantenerse autónomo en cualquier reforma electoral: presidente del INE en Coahuila

MARISELA SEVILLA

Frente al escenario de una posible reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal, el presidente de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, José Luis Vázquez López, subrayó la necesidad de mantener la autonomía del órgano electoral como un pilar fundamental de la democracia mexicana.

Vázquez López reconoció que hay espacio para revisar y mejorar algunos aspectos del sistema electoral, sobre todo en función de las recientes reformas legislativas, como la judicial, que han exigido adaptaciones normativas por parte del INE.

“Sí hay temas que deben revisarse. En reformas anteriores quedaron áreas de oportunidad, y eso nos obliga a ajustar reglamentaciones y procedimientos”, indicó.

El funcionario electoral valoró positivamente la disposición al diálogo mostrada por el nuevo gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien a través de la Comisión Presidencial presentó una serie de temas prioritarios para el debate. Aclaró, no obstante, que la lista no es limitativa, lo cual considera un buen punto de partida para una discusión plural.



“Lo relevante es que se genere un espacio amplio para el análisis, donde participen expertos, partidos, ciudadanos y actores del sistema electoral. El objetivo debe ser claro: fortalecer la democracia, no debilitarla”, expresó.




Vázquez López hizo énfasis en que cualquier reforma debe preservar dos elementos esenciales que han garantizado elecciones creíbles en México durante más de tres décadas, la autonomía institucional del INE y el profesionalismo de su personal.




“La autonomía del INE ha sido la base de la estabilidad electoral del país. Junto con un servicio profesional electoral de carrera, ha permitido organizar procesos confiables y transparentes”, afirmó.




Destacó que esa profesionalización no es casual, sino resultado de una estructura técnica que requiere recursos y formación continua. 




“El Servicio Profesional Electoral Nacional es parte esencial de esa calidad institucional. No puede dejarse de lado si se busca una mejora real”, advirtió.




Finalmente, el Presidente de la Junta Local del INE en Coahuila reiteró que una reforma electoral puede ser útil, siempre que no atente contra los fundamentos que han dado legitimidad a los procesos democráticos en el país.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: reforma electoral INE

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
INE debe mantenerse autónomo en cualquier reforma electoral: presidente del INE en Coahuila


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405916

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx