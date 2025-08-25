Nacional Ismael 'El Mayo' Zambada Pío López Obrador Extorsiones Claudia Sheinbaum Julio César Chávez Jr.

VIDEO | Rescatan a arquitecto del ITESM de secuestro en Montemorelos

Luis René López, joven arquitecto del Tecnológico de Monterrey, fue liberado tras ser secuestrado en Montemorelos, Nuevo León.

Liberado sano y salvo: joven arquitecto del ITESM rescatado en Montemorelos

Liberado sano y salvo: joven arquitecto del ITESM rescatado en Montemorelos/ Especial

NEYEN AVILA

El pasado miércoles, Luis René López, joven arquitecto egresado del Tecnológico de Monterrey, fue secuestrado mientras realizaba trabajos de construcción en la secundaria Antonio de la Garza García, en Montemorelos, Nuevo León. Testigos relataron que fue interceptado por varios sujetos que lo obligaron a subir a un vehículo y lo trasladaron por la fuerza.

Desde el momento del secuestro, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y el Grupo Antisecuestros, inició un operativo intensivo para el rescate del arquitecto.

Operativo de rescate y liberación

Tras horas de investigación y seguimiento de pistas, los agentes localizaron al arquitecto el sábado 23 de agosto en la parte trasera de un automóvil, sobre la carretera libre a Saltillo, en el municipio de Santa Catarina. El joven fue encontrado sano y salvo y trasladado a la Unidad Antisecuestros para rendir su declaración.

Familiares y compañeros celebraron la liberación del arquitecto, mientras que las autoridades confirmaron que la investigación continúa para dar con los responsables del secuestro.

El caso resalta la importancia de la coordinación entre fuerzas de seguridad y comunidad, mostrando que un operativo rápido y bien ejecutado puede culminar con éxito en el rescate de víctimas de secuestro, como fue el caso del joven arquitecto de Montemorelos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Liberado sano y salvo: joven arquitecto del ITESM rescatado en Montemorelos/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx