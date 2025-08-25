Policiaca Policiaca Accidente vial Accidentes Viales Detenidos Fallecimientos

Abandonan vehículo tras chocar contra una piedra en la colonia Parque Hundido de Gómez Palacio

Un conductor abandonó su vehículo tras impactar una piedras de grandes dimensiones en la colonia Parque Hundido de la ciudad de Gómez Palacio.

El accidente ocurrió cerca de las 20:30 horas del pasado domingo en el cruce de las calles Paseo del Parque y Primavera de dicho sector habitacional.

El vehículo siniestrado es un Nissan Aprio, modelo 2011, color gris, con placas de circulación del estado de Coahuila.

Fuentes de seguridad informaron que dicho vehículo circulaba sobre la intersección mencionada cuando su conductor perdió el control a la altura de la finca marcada con el número 507 y se impactó contra una piedra de grandes dimensiones.

La unidad avanzó algunos metros pero finalmente se daño, por lo que dejó de funcionar.


Los vecinos del lugar se percataron del accidente y de inmediato llamaron al sistema estatal de emergencias 911 para solicitar la presencia de las corporaciones de seguridad de la ciudad en el lugar.


Cuando los elementos de la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio, el conductor ya se había retirado de forma pedestre.


El personal del departamento de Peritos, se encargó de tomar conocimiento de los hechos y de elaborar un informe sobre lo sucedido.


La unidad siniestrada fue retirada del lugar con la ayuda de una grúa y depositada en un corralón de la ciudad para su resguardo.


Será la autoridad competente la que se encargará de realizar la investigación que permita dar con el paradero del conductor del automóvil para continuar con los procedimientos establecidos por la ley.






               
               


               

               
               

               
               
               
