Hombre resulta herido con picahielos durante asalto en Torreón

La mañana de este lunes se registró un intento de asalto en el sector suroriente de la ciudad, donde un hombre identificado como Javier de Jesús, de 32 años de edad, terminó lesionado tras recibir una herida con un picahielos en el abdomen.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:40 horas en el bulevar Laguna Sur y calle Rubén Jaramillo, punto donde vecinos y transeúntes solicitaron de inmediato la intervención de las autoridades al ver que la víctima, ensangrentada y en evidente estado de dolor, pedía auxilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado había pactado la compra de una camioneta con un supuesto vendedor. La noche anterior entregó un adelanto económico y quedó en reunirse este lunes para liquidar el resto de la operación, estimado en más de 120 mil pesos. Sin embargo, cuando se dirigía al lugar acordado fue interceptado por al menos cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas, quienes lo agredieron con violencia, logrando herirlo en el abdomen con el arma punzocortante y despojarlo únicamente de su teléfono celular.

Tras el ataque, el afectado logró llegar hasta la citada vialidad para pedir ayuda, donde finalmente fue atendido por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes lo estabilizaron y trasladaron de urgencia al Hospital General de Torreón, donde quedó bajo observación médica.

En el lugar se desplegó un operativo por parte de la Policía Municipal y Policía Estatal, quienes aseguraron la zona y montaron un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a los responsables; no obstante, hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas. La autoridad ministerial abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido y determinar si el supuesto vendedor del vehículo está relacionado con la agresión.