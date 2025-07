Vecinos del Ejido Mayrán denuncian represalias ante la Presidencia Municipal de San Pedro

Nuevamente este jueves se manifestaron habitantes del ejido Mayrán de San Pedro, por el conflicto que hay con el permiso de venta de alcohol, el cual se le entregó a un Comité pro Obras.

Esta vez denuncian que hay represalias, ya que les están cancelando las tarjetas del programa “La Mera Mera” a las personas que forman parte del grupo de inconformes, además de que, mandaron a la gente de Mejora para que recogiera el medicamento del Centro de Salud.

Los inconformes llegaron a la Presidencia Municipal pasadas las 11 de la mañana y para alrededor de las 3 de la tarde, permanecían en el edificio, incluso trataron de impedir la salida de los trabajadores municipales, pues exigían la presencia de la alcaldesa, Brenda Cecilia Güereca Hernández, ya que se negaron a hablar con el secretario del Ayuntamiento, Jaime Martínez Cepeda, pues la anterior ocasión no llegaron a ningún acuerdo.

Lo anterior lo dio a conocer el comisariado ejidal; José Benito Aviña García, quien insistió que para la creación del comité se violó la ley, ya que incluso se falsificó la firma del juez Amador Sandoval, pues mientras el secretario del Ayuntamiento asegura que el ejidal firmó el acta de la instalación de dicho comité, el mismo juez lo encaró y le dijo que solo firmó de recibido el documento donde se le avisó, mas no firmó ni la convocatoria ni el acta de conformación del comité, lo cual dijo son cosas muy diferentes, además en ningún momento se les convocó como autoridad ejidal apara asistir a la asamblea que hicieron para llevar a acabo la elección.

“El Juez encaró al secretario del Ayuntamiento y les dijo; Por qué no me citaron a mí cuando cuando se llevó a cabo esa elección a mi o al comisariado que somos la autoridad del ejido. Por qué no nos tomaron en cuenta, pues por ya lo están tomando como políticamente, de hecho los del comité es de la estructura del PRI, la que pusieron como presidente del comité es gente de ellos”.