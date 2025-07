Habitantes del ejido Mayrán se manifiestan en Presidencia Municipal de San Pedro

Un grupo de aproximadamente 60 personas del ejido Mayrán del municipio de San Pedro, bloquearon la calle Madero y avenida Juárez, frente a la Presidencia Municipal, para exigir que no se les retire el permiso de venta de alcohol, ya que se le entregó a un comité de pro obras, el cual afirman que se creó en “lo oscurito” sin tomar en cuenta a las autoridades ejidales.

Afirman que dicho comité fue una imposición por parte del municipio, el cual reiteraron se creó de forma irregular , pues manifestaron que se debió hacer una asamblea en la que participaran los más de 300 ejidatarios.

Lo anterior lo dio a conocer José Benito Vidaña, comisariado ejidal de dicha comunidad, quien dijo que como ya se sabe con las ganancias que deja la cantina ejidal se utiliza para las mejoras en la comunidad, lo cual si se ha venido haciendo, pues se ha invertido en el alumbrado público, apoyo a la salud, al deporte al mejoramiento de la escuela, entre otras aportaciones que se hacen; mientras que el municipio no apoya con nada a la comunidad.

Manifestó que hace unos días la Secretaria del Ayuntamiento, emitió la convocatoria, por lo que para aproximadamente para el miércoles se les estaría retirando el permiso de la venta de alcohol.

Los inconformes exigían la presencia de la alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández a quien incluso le gritaban que “les diera la cara”, pero fue el secretario del Ayuntamiento, Jaime Martínez Cepeda, quien bajó del despacho pero insistieron en que querían que la presidenta municipal los atendiera, incluso gritaban “que saliera de la ratonera”.

Posteriormente llegó el director de Seguridad Pública, Francisco Javier Hernández, quien les insistió en que se reunieran con el secretario del Ayuntamiento, por lo que accedieron acudir a la sala de juntas del Cabildo, donde estuviera alrededor de una hora sin que llegaran a un acuerdo.

Muy molestos los manifestantes expresaron que acudirían ante el Gobierno del Estado para que interviniera y amagaban con movilizarse para bloquear la carretera a La Cuchilla.