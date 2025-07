Habitantes del ejido Mayrán de San Pedro reclaman que no les entregan agua con regularidad

De un mes a seis semanas tarda la pipa de agua en darle la vuelta a todo la comunidad para llenarles sus tinacos o tanques, denunciaron habitantes del ejido Mayran de San Pedro.

Las personas que denunciaron lo anterior, fueron las que formaron parte de la protesta que hicieron el pasado lunes en la Presidencia Municipal, debido a que les quitaron el permiso de venta de alcohol, por lo que aprovecharon para reclamar la falta de agua.

Agregaron que llevan batallando por el vital líquido lo que va de la presente administración municipal, pues aunque antes las pipas tampoco iban tan seguido, al menos les llenaban hasta tres contenedores, por lo que no lo resentían tanto, pero ahora les prometieron que les mandarían los camiones cisterna cada 15 días por lo que les redijeron que solo se les entregaría 1,200 litros por familia, pero no les cumplieron.

“Ahorita anda un señor con una pipa, pero si no le enseña uno el recibo pos no les dan nada y nos redujeron el agua por que nos dijeron que nos la iban a mandar las pipas cada 15 días, pero el muchacho que anda entregando nos dijo que no se comprometía porque nomas andaba él y pos de aquí a que da toda la vuelta al rancho pos pasa un mes o seis semanas pa cuando nos vuelva a tocar, por que con el agua que nos dejan no nos dura ni una semana”, dijo una de las señoras.

Las señoras explicaron que en cada administración la condición para que les llenen sus tinacos es que deben mostrar su recibo para comprobar que están al corriente con el pago de su servicio, el cual les cobran alrededor de 100 pesos por mes, pero el problema es que al no enviarles las pipas cada 15 días como habían quedado, tienen que ir a pedir que les regalen o les venda agua en los establos o ranchos donde si sale el liquido lo que les representa un gasto adicional, sobre todo aquellos que no tienen camioneta, pues tienen que pagar el acarreo.

“Desde que empezó la administración de Güereca (la alcaldesa Brenda Cecilia Güereca), nosotros de lo de lo ejidos de la parte baja batallamos más por el agua y luego Mayran es de los ejidos más grandes de San Pedro, imagínese como estamos si nomás nos mandan una o dos pipas y ¿cómo le hacemos?, pos tenemos que andar buscando a ver dónde nos venden o nos dejan llenar los tanques”.